Groza na przejeździe kolejowym niedaleko Słupska! Kierowca wyskoczył z kabiny

Wypadek na przejeździe kolejowym w Widzinie

Sceny grozy rozegrały się 26 stycznia, ok. godziny 10:00 w Widzinie (powiat słupski). - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zderzenia doszło podczas przejazdu technicznego składu osobowego w stronę Słupska. 47-letni kierujący ciężarową Scanią podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy wyposażony w sygnalizację świetlną, chwilę przed uderzeniem wyskoczył z kabiny - przekazali funkcjonariusze z KMP w Słupsku.

W wyniku zdarzenia ciągnik siodłowy przewrócił się na bok, a naczepa ciężarowa została przesunięta na linię peronu kolejowego. - W pociągu znajdował się jedynie maszynista. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, obaj uczestnicy byli trzeźwi. Funkcjonariusze ustalają jego dokładne okoliczności. Ruch kolejowy na linii nr 405 pomiędzy Ustką i Piłą jest wstrzymany - podała po 11:00 policja w Słupsku.

Trudna sytuacja na drogach w Polsce. Apel o ostrożność

W poniedziałkowy poranek wielu Polaków zmierzyło się z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi. Na północy, północnym wschodzie, północnym zachodzie i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi. - Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie IMGW dla Słupska. Eksperci oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80%, a alert wygasa o 19:00. Możliwe są aktualizacje!

Policjanci i meteorolodzy apelują o ostrożność na drogach. Nasza redakcja przyłącza się do tych próśb. Zdejmijcie nogę z gazu i zachowajcie koncentrację!

