Po tygodniach ciszy zrobiła TO. Takiego nagrania Viki Gabor nikt się nie spodziewał

Nazwisko Viki Gabor od jakiegoś czasu nie schodzi z nagłówków. Młoda wokalistka, zwyciężczyni Eurowizji Junior, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak romski celebryta Bogdan Trojanek w grudniu ogłosił sensacyjną nowinę: jego wnuk Giovanni miał zawrzeć tradycyjny romski ślub z piosenkarką! Informacja rozeszła się błyskawicznie, wywołując masę emocji. Tym większych, że ceremonia nie ma mocy prawnej w Polsce, a sama Viki wcześniej nigdy nie mówiła publicznie o swoim życiu uczuciowym.

Początkowo wielu internautów podchodziło do tych rewelacji z dystansem, a nawet niedowierzaniem. Nie wiadomo też było, o co dokładnie chodzi. Z czasem jednak sama artystka potwierdziła, że rzeczywiście wkroczyła w nowy etap życia. Podkreślała przy tym jedno - jest szczęśliwa i spełniona. I na tym zakończyła temat.

Zupełnie inaczej zachowywał się dziadek Giovanniego. Bogdan Trojanek wyruszył na prawdziwe medialne tournée, chętnie udzielając wywiadów w śniadaniówkach i zdradzał kolejne szczegóły relacji zakochanych. Zapewniał, że para zna się od dawna, a na horyzoncie majaczy już tradycyjne, kilkudniowe wesele, które ma być wielkim wydarzeniem w romskiej społeczności.

Tymczasem Viki Gabor konsekwentnie milczała. W wywiadach ucinała pytania o życie prywatne, prosząc dziennikarzy, by skupili się na muzyce. Jej Instagram opustoszał, wszystkie posty zniknęły, a relacje pojawiały się jak na lekarstwo. Aż do teraz!

W miniony weekend artystka zaskoczyła obserwatorów krótkim, czarno-białym nagraniem z romantycznej kolacji. Kamera najpierw uchwyciła uśmiechniętą Viki, chwilę później Giovanniego Trojanka, który siedział w telefonem w ręku. Na nagraniu pojawiła się jedynie emotikona białego serca - jest ono symbolem niewinności oraz czystości. Często używane jako oznaka lojalność, a także zaufania do drugiej osoby.

