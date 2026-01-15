Viki Gabor udawała, że jest singielką. Ale dziadek Giovanniego wszystko zepsuł!

Viki Gabor zaskoczyła wszystkich, gdy w sieci pojawiły się nagrania z sensacyjnego romskiego ślubu z Giovanim Trojankiem, wnukiem muzyka Bogdana Trojanka. Internauci nie wierzyli własnym oczom, bo gwiazda sceny ma przecież zaledwie 18 lat. Informacja o ceremonii, która miała się odbyć 27 grudnia zeszłego roku, błyskawicznie obiegła sieć. Na nagraniu zamieszczonym przez dziadka pana młodego widać było fragmenty tradycyjnej romskiej uroczystości. Zgodnie z relacjami Trojanka młodzi zostali ogłoszeni "mężem i żoną według prawa Romanipen". Choć ceremonia nie ma mocy prawnej w Polsce, w mediach zawrzało.

A to był dopiero początek. Przed nami jeszcze formalny ślub i wesele! Tymczasem Viki z jednym z niedawno opublikowanych wywiadów (który był nagrywany wcześniej) wyznała... że jest singielką. Czyżby udawała, aby nie robić szumu, ale dziadek jej ukochanego wszystko zepsuł?

Prawda o życiu uczuciowym Gabor nieoczekiwanie wyszła na jaw

Dziadek Giovanniego nie kryje dumy z wnuka i jego przyszłej małżonki. W komentarzach podkreślał, że "romskie prawo się dokonało, a do polskiego na pewno dojdzie". Później usunął kontrowersyjne nagranie z sieci z powodu hejtu, jaki spadł na parę. Viki do tej pory strzegła swojej prywatności niczym oka w głowie i nigdy nie zdradziła, że jest w stałym związku. A już na pewno nie mówiła o ślubnych planach.

Wręcz przeciwnie. W podcaście serwisu Glamour "Double Trouble", który był nagrywany wcześniej, ale teraz ujrzał światło dzienne, jej kuzyn i uczestnik "Top Model" Piotr Koprowski rzucił:

Tak naprawdę to jesteśmy single we dwójkę.

Wideo powstało już po premierze nowej płyty gwiazdy "Spektrum uczuć", która wyszła pod koniec listopada.

Jest to fajne uczucie. Jest trochę nudno, ale czasami dobrze być singlem. Trzeba siebie pokochać, healing era - mówiła Viki.

Tymczasem niedługo po publikacji materiałów z ceremonii romskich zaślubin artystka potwierdziła na Instagramie, że jest zaręczona i szczęśliwa. Wygląda na to, że dziadek Giovaniego ujawnił prawdę o związku Gabor i swojego wnuka niespodziewanie - również dla samej gwiazdy.

Viki Gabor | Wywiad Sylwester