Viki Gabor ma dopiero 18 lat, ale już zdecydowała się związać na dobre i na złe z Giovanim Trojankiem - 19-letnim wnukiem romskiego artysty Bogdana Trojanka. 59-latek jest dumny z zakochanych, którzy poczynili pierwszy krok do formalnego małżeństwa, a według romskiego prawa już nim są! Szczęśliwy dziadek relacjonował w sieci uroczystość zaślubin, ale szybko stało się jasne, że upublicznianie tego wyjątkowego momentu było złą decyzją. W sieci wylał się hejt, a młoda para bardzo to przeżyła.

Ostatecznie nagrania zniknęły z facebookowego profilu Trojanka. Ale piosenkarz nie odpuszcza i w mediach chętnie wypowiada się na temat ślubu nastolatków. Tym razem gościł w "Pytaniu na śniadanie". Co zdradził?

Romski ślub nastoletniej pary. Trojanek nie mógłby być bardziej szczęśliwy

Bogdan Trojanek zbliża się do 60 i większość swojego życia spędził u boku ukochanej żony Samanty. Z jego konta na Facebooku wynika, że jest z nią od 45 lat. To dopiero wynik! Małżonkowie doczekali się trójki dzieci, a także wnuków, a nawet prawnuczki. Teraz Trojanek pragnie podobnego szczęścia dla swoich bliskich.

Mój wnuk Giovanni Trojanek i Viki Gabor według prawa romskiego, zwyczajowego, dostali błogosławieństwo od dziadków. I to jest prawo zwyczajowe, które nie jest zapisane, a jednak przestrzegane od 700 lat. Oczywiście są jeszcze te urzędowe sprawy, ale 700 lat temu nie było urzędów stanu cywilnego, a ta tradycja była. To błogosławieństwo, (...) więc oni według naszego prawa zwyczajowego są mężem i żoną - tłumaczył Trojanek w TVP.

Według znanego dziadka Giovani i jego wybranka już niebawem wezmą ślub, który sformalizuje ich związek prawnie. Gdy to nastąpi, małżonkowie i ich rodziny będą bawić się na weselu:

Zazwyczaj te wesela zaczynają się od soboty. (...) Jeżeli byśmy chcieli was zaprosić na wesele, na wesele moich wnuków, to musicie przygotować się, że będziecie tańczyć pięć dni, pić przez pięć dni i jeść pięć dni. (...) Powiem szczerze, że ja nie rozumiem, jak w XXI w. hejt może dotykać Romów w przestrzeni publicznej. (...) Przecież my mieszkamy w Polsce. Przywędrowaliśmy tutaj 700 lat temu, pokochaliśmy Polskę, kochamy polską ziemię, a to, że mamy piękną tradycję i szacunek do rodziców... Trzeba o tym opowiadać, bo ten hejt wynika z niewiedzy.

Trojanek dodał, że z weselem trzeba trochę poczekać, ponieważ jest zima, a "dziadkowie chcą się pokazać". W końcu wnuk się żeni! Giovani jest najstarszym wnukiem artysty, który wyznał, że jego wnuczki są już zamężne, a jedna ma nawet 10-miesięczną córeczkę.

Z wnuków to jest pierwszy Giovani, który tak miło mnie zaskoczył. Za to jeszcze bardziej ich kocham, że tradycję zachowali - podkreślił Trojanek.

Wcześniej w "Dzień dobry TVN" zdradził, że młodzi mieszkają razem.

