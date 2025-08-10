Groził maczetą taksówkarzowi! 39-latek zatrzymany

Awantura w Gdańsku, w ruch poszła maczeta! Policjanci z Gdyni zatrzymali 39-letniego mieszkańca Gdańska, który po sprzeczce z kierowcą taksówki opluł go, groził mu maczetą i uszkodził jego samochód. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzonym. A wszystko przez zwrócenie uwagi 39-latkowi, który wtargnął na drogę między auta.

Groził maczetą w taksówce

Gdynia: 39-latek groził taksówkarzowi maczetą po zwróceniu mu uwagi

Krewki 39-latek urządził awanturę i wymachiwał maczetą, bo ktoś zwrócił mu uwagę na to, że przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu! Policjanci z Gdyni zatrzymali mieszkańca Gdańska, który po sprzeczce z kierowcą taksówki opluł go, groził mu maczetą i uszkodził jego samochód. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Władysława IV w Gdyni. Kierowca taksówki, jadąc ulicą Traugutta, zauważył mężczyznę przechodzącego w miejscu niedozwolonym. Chwilę później, po zaparkowaniu w pobliżu skrzyżowania, zwrócił mu uwagę na niebezpieczne zachowanie na drodze. Rozmowa szybko przerodziła się w awanturę – przechodzień opluł taksówkarza, następnie podszedł do swojego samochodu, wyjął z niego maczetę, czy raczej jej mającą budzić postrach replikę i ruszył w stronę kierowcy.

Kierowca taksówki uciekł do auta, 39-latek z Gdańska w nie kopał. Teraz grozi mu więzienie

Czując się zagrożony, taksówkarz schronił się w swoim aucie i wezwał policję. W międzyczasie napastnik kopnął w tylne drzwi pojazdu, powodując wgniecenie karoserii. Patrol szybko zatrzymał 39-latka, który przyznał się do kopnięcia samochodu, oplucia kierowcy i wzięcia z auta repliki maczety. Prokurator nałożył na mężczyznę dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełnione czyny grożą mu: do 5 lat więzienia za zniszczenie mienia, do 3 lat więzienia za kierowanie gróźb karalnych, do 1 roku więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej.

Sonda
Często jeździsz taksówkami?
Atak maczetą. Uzbrojony napastnik w Sosnowcu nie żyje
