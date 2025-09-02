Groźne robale z Meksyku w Polsce. Mogą wchodzić do domów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-02 2:58

Niepozorny przybysz z Ameryki Północnej w ciągu kilkunastu lat rozprzestrzenił się po całej Polsce. Coraz częściej pojawia się w naszych domach, a jego obecność trudno zignorować - nie tylko ze względu na odór, który wydziela, ale też szkody, jakie potrafi wyrządzić w przyrodzie i instalacjach domowych. Leśnicy ostrzegają: to inwazyjny gatunek, który zadomowił się u nas na dobre.

Wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis)

i

Autor: GettyImages
Super Express Google News

Niespotykane owady z Ameryki w Polsce

Owady inwazyjne to nie tylko problem odległych krajów. Coraz częściej spotykamy je także w Polsce, gdzie zadomawiają się w lasach, ogrodach i naszych domach. Przybywają z różnych stron świata – często nieświadomie wraz z transportami towarów czy roślin – i szybko znajdują dogodne warunki do życia. Choć z pozoru wyglądają niegroźnie, mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, osłabiając drzewa, niszcząc plony albo wypierając rodzime gatunki. Bywa też, że ich obecność staje się uciążliwa dla człowieka – wchodzą do mieszkań, brudzą, a niektóre z nich wydzielają wyjątkowo nieprzyjemny zapach. Idealnym tego przykładem może być wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis).

Polecany artykuł:

Groźne owady pojawiły się w Polsce. "Silne działanie alergiczne i obrzęki"

Śmierdzące robale w Polsce

Coraz częściej w polskich domach i ogrodach pojawia się wtyk amerykański (Leptoglossus occidentalis). Ten niepozorny, ale uciążliwy owad pochodzi z Ameryki Północnej, a do Europy dotarł dopiero pod koniec lat 90. Dziś rozprzestrzenił się w całej Polsce, a leśnicy ostrzegają, że jest inwazyjny i może być groźny nawet dla człowieka. Naturalnym środowiskiem tego pluskwiaka są tereny Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wtyk amerykański: Jak wygląda cuchnący owad? (zdjęcia z portalu Eska.pl).

Wtyk amerykański: Jak wygląda cuchnący owad?
6 zdjęć

Wtyk amerykański: jak wygląda?

Wtyk amerykański charakteryzuje się długością ciała od 15 do 20 mm, brązowoczerwonym lub brązowożółtym ubarwieniem oraz odnóżami tylnymi z rozszerzeniami przypominającymi liście. Dodatkowo ten niechciany gość w sytuacjach stresowych wydziela nieprzyjemny, gorzki zapach.

Jak wtyk amerykański szkodzi przyrodzie i ludziom?

Leśnicy określają wtyka amerykańskiego mianem "szkodnika", bowiem owad wysysa soki z igieł i zielonych szyszek, co prowadzi do ich wysuszenia i zamierania drzew. Dodatkowo wtyki szczególnie na jesień wyjątkowo chętnie wchodzą do naszych domów i potrafią np. naruszyć rury czy instalacje w niewidocznych dla nas miejscach. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OWAD
DZIWNY OWAD