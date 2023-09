Haniebny atak na ukraińskiego kierowcę. Prostaki w rękach policji, kuriozalne tłumaczenia

9 września (tuż po północy) policjanci z Gdańska odebrali zgłoszenie o chuligańskim wybryku. Kierujący taksówką na aplikację podczas kursu został zaatakowany przez jednego z klientów. Kiedy pokrzywdzony zwrócił mężczyźnie uwagę, że wsiada do auta z piwem, ten zaczął używać wobec niego słów wulgarnych, groził mu, a potem uderzył go ręką w twarz. Do sieci szybko trafiło nagranie z wnętrza pojazdu, na którym widać skandaliczne zachowanie pasażerów wobec ukraińskiego kierowcy. – Nie dość, że k***a, jego utrzymuję k***a i dopłacam do jego interesu, to on jeszcze mówi, że ja nie mogę sobie piwa wypić, k***a – mówi w emocjach jeden z mężczyzn. - Za dużo państwo polskie wam, k***a, dało do ryja! K***a, zobacz, jak on wygląda, zobacz, jaka pi***a - dodaje klient, po czym... uderza kierowcę w twarz, strącając mu okulary. Dalszej eskalacji agresji zapobiegło dopiero użycie przez kierowcę gazu obronnego, oraz wzywanie przez niego głośno pomocy.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

ATAK NA STUDENTA Z UKRAINYNasz Ośrodek udziela pomocy ukraińskiemu studentowi, który został zaatakowany, pobity i znieważony. Jeździ na taksówce, żeby zarobić na studia i utrzymanie. Wspieraj nasze działania stawiamy takich rasistów przed sądem:https://t.co/ogZjzjGaaT pic.twitter.com/XNJS9vLTbu— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) September 11, 2023

"Dziennik Bałtycki" poinformował już na szczęście, że na terenie Pruszcza Gdańskiego kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 40-letniego mężczyznę (który siedział na przednim siedzeniu). Drugi ze sprawców (43-letni mężczyzna) został zatrzymany na lotnisku Kraków-Balice, kiedy próbował odlecieć do Norwegii.

40-latek odpowie za kierowanie gróźb karalnych, za uszkodzenie ciała i za przestępstwo znieważenia. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała, że mężczyzna przyznał się do winy. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności. - Marcin Z. przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, choć kwestionował kwestię kierowania gróźb karalnych. Wyraził skruchę oraz zasygnalizował, że przeprosiłby pokrzywdzonego - powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” prokurator Mariusz Duszyński. - Podejrzany musi się stawiać raz w miesiącu na komisariacie policji. Zastosowane poręczenie majątkowe wynosi 5 tys. złotych - dodał.

Tymczasem drugi pasażer odpowie za kierowanie gróźb karalnych. Zatrzymany nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu i niewiele pamięta z tamtej nocy.

