Ihor H. w areszcie za włamanie do studni! Czy woda jest zdatna do picia?

Sopot: Ukrainiec w areszcie za włamanie do studni! Co chciał zrobić z wodą? Czy jest bezpieczna?

36-letni Ihora H., który jest podejrzany o włamanie do studni głębinowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna miał nie tylko wtargnąć na teren ujęcia, ale również zniszczyć aparaturę i elementy sieci wodociągowej. Do zdarzenia doszło 15 lipca, ale dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że Ihor H. usłyszał łącznie trzy zarzuty, w tym włamania i zniszczenia sieci wodociągowej. Dodatkowo, mężczyzna jest podejrzany o uszkodzenie skrzynek elektrycznych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz kradzież dowodu osobistego. Grozi mu za to nawet 8 lat więzienia! Co dokładnie wydarzyło się w Sopocie i jakie były motywy działania Ukraińca?

Włamanie do studni głębinowej w Sopocie. Sprawca w rękach policji!

Według śledczych, Ihor H. włamał się do studni głębinowej i zniszczył elementy sieci wodociągowej należącej do spółki Aqua-Sopot. Wśród zniszczonych elementów znalazła się aparatura energetyczna i sterująca, przyłącza do sieci oraz zawór studni głębinowej. To spowodowało zakłócenia w funkcjonowaniu części sieci wodociągowej w Sopocie. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek i częściowo przyznał się do winy. Potwierdził, że zniszczył kabel zasilania skrzyni elektrycznej punktu wodociągowego oraz trzy skrzynki elektryczne na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Motywy jego działania pozostają jednak niejasne.

Czy woda w Sopocie jest bezpieczna? Najnowsze informacje

Po zatrzymaniu Ihora H. pojawiły się pytania o bezpieczeństwo wody w Sopocie. Rzeczniczka prasowa sopockiego ratusza, Izabela Heidrich, uspokaja, że systemy bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo i natychmiast odcięły studnie od systemu dostarczającego wodę mieszkańcom. „Woda z tego ujęcia automatycznie przestała płynąć” – zapewniła. Dodatkowo, służby sanitarne pobrały próbki wody z ujęcia, które zostało czasowo wyłączone. Badania wykazały, że woda jest bezpieczna i zdatna do spożycia. Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny potwierdził, że mieszkańcy Sopotu mogą bez obaw korzystać z wody z kranu. Sprawa włamania do studni głębinowej w Sopocie jest w toku. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze, a śledczy starają się ustalić dokładne motywy działania Ihora H. Za zarzucane mu czyny grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.