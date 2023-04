Dlaczego doszło do zanieczyszczenia rzeki Strzelniczki? Eksperci mówią o kilku przyczynach

Prokuratura Krajowa oskarżyła znajomego Iwony Wieczorek, Pawła P., o kilka oszust finansowych, w skutek czego został on aresztowany. Zarzuty nie mają związku z zaginięciem dziewczyny, bo mężczyzna w osobnym postępowaniu odpowie m.in. za utrudnianie śledztwa w tej sprawie. Jest o to podejrzewany od grudnia ub.r., po tym jak o jego zatrzymaniu zdecydował Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Tym razem 35-latek trafił pod lupę śledczy ze Szczecina i razem z 19 innymi osobami usłyszał następujące zarzuty:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk,

wyłudzenia podatku VAT kwalifikowanego jako przestępstwa karnoskarbowe,

wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT,

prania pieniędzy kwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 kk.

Skarb Państwa miał stracić ogromną sumę

Za powyższe przestępstwa grozi kara do 15 lat więzienia, a Skarb Państwa miał w ten sposób stracić ponad 55 mln zł. Jak informują śledczy, członkowie grupy wprowadzali w błąd organy podatkowe celem uniknięcia zapłaty i zmniejszenia należnych Skarbowi Państwa podatków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez odbiorców ww. faktur VAT. Sprawcy narażali na uszczuplenie oraz dokonywali uszczupleń podatkowych należności publicznoprawnych Skarbu Państwa, a w konsekwencji udaremniali lub znaczne utrudniali stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ukrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków finansowych pochodzących z czynu zabronionego. Z ustaleń śledztwa wynika, że w celu ukrycia przestępczej działalności tworzyli poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową.

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 2 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jednym z aresztowanych jest Paweł P. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju - podaje Prokuratura Krajowa.

Śledztwo prowadzone przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Szczecinie ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, a dalsze zatrzymania nie są wykluczone.

