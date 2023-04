Kłamstwa świadków ws. Iwony Wieczorek? Tak wynika z badania wariografem

Wracał do domu po zmroku. Nagle zaatakowali go trzej mężczyźni! "Miał być źle zrozumiany"

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Świadkowie badani wariografem kłamali?

Jak informuje "Superwizjer" TVN, świadkowie ws. zaginięcia Iwony Wieczorek, tj. ok. 40 osób, miało kłamać w czasie badania wariografem. Taką informację ujawnił anonimowo w reportażu Jakuba Stachowiaka i Łukasza Frątczaka śledczy z Gdańska. To oczywiście nie wszystkie osoby przesłuchiwane w tej sprawie, ale wszystkie z grona kluczowych świadków, co znaczy, że żadna nie mówiła prawdy. Co więcej, według autorów programu w czasie postępowania popełniono wiele błędów, do których zalicza się m.in. brak zabezpieczenia monitoringu z klatki bloku, gdzie mieszkała Wieczorek, który miał zostać skasowany, brak zabezpieczenia wszystkich billingów rozmów i przesłuchanie ochroniarza znajdującego się nieopodal hotelu dopiero kilka lat po zaginięciu 19-latki. W reportażu przypomniano ponadto treść SMS-ów, jakie feralnej nocy wysyłała zaginiona, której mają być kluczowe dla wyjaśnienia tego, co stało się w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Wśród wiadomości, które trafiły do znajomych dziewczyny przed jej zniknięciem, były m.in.:

"O gówno mnie zaczepiają" - takiego SMS-a otrzymała Adria, koleżanka Wieczorek, o godz. 3.33;

Z kolei o godz. 3.47 19-latka napisała do Kamila D. z prośbą o kontakt, ale ten odpowiedział tylko: "A co się stało pijaku?";

Dwie minuty później nastolatce rozładował się telefon, choć wiadomo, że chwilę wcześniej dzwoniła do Pawła P., swojego znajomego, który usłyszał kilka miesięcy temu zarzut utrudniania śledztwa w sprawie zaginięcia dziewczyny.

Jak informuje "Superwizjer", postępowanie dotyczące Iwony Wieczorek ponownie nabrało tempa kilka miesięcy temu, gdy zajęła się nim Prokuratura Krajowa w Krakowie i tamtejszy oddział "Archiwum X". To jej śledczy Piotr Krupiński miał zlecić przeszukanie terenu dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie. Z kolei jeden z byłych policjantów powiedział w reportażu, że Teodor N., który zgłosił się na policję po publikacji nagrania z "mężczyzną z ręcznikiem", nie jest poszukiwanym przez organy ścigania człowiekiem. W programie pojawia się również wypowiedź mamy zaginionej 19-latki, która zwraca uwagę, że do tej pory nie wiadomo, o co pokłóciła się ze znajomymi jej córka - to właśnie z tego powodu miała wcześniej sama opuścić Dream Club w Sopocie i udać się w drogę do domu.

