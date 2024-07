To on przejechał policjanta Rafała Fortuńskiego. Wniosek o areszt uchylony! Chodzi o neosędziego

Na terenie Portu Północnego w Gdańsku ujawniono grupę jadowitych pająków - dowiedział się korespondent Radia Zet Maciej Bąk. Stawonogi miały przypłynąć do Polski transportem wojskowym z USA w minionym tygodniu. Według nieoficjalnych informacji to czarne wdowy, których jest jest silnie toksyczny i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci człowieka. Jak podaje stacja, do naszego kraju mogło trafić nawet kilkadziesiąt osobników tego gatunku, którego amatorska hodowla w Polsce jest zresztą zakazana.

Do zabicia pająków wezwano specjalistyczną firmę, która przeprowadziła dezynsekcję na statku, którym przypłynęły, na nabrzeżu i w innych miejscach, do których, z uwagi na swoje rozmiary, mogły się przedostać. Działania potwierdził w rozmowie z rozgłośnią Zbigniew Zawadzki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, dodając jednak, że chodzi tylko o "egzotyczne pająki". Całego zdarzenia nie zdecydował się natomiast skomentować Zarząd Morski Portu Gdańsk.

