Niespodziewana decyzja sądu

To on przejechał policjanta Rafała Fortuńskiego. Wniosek o areszt uchylony! Chodzi o neosędziego

Wniosek o areszt dla 35-latka, który śmiertelnie potrącił w Słupsku policjanta Rafała Fortuńskiego, został uchylony. Gerard B. trafił do zamknięcia na 3 miesiące, ale okazało się, że w składzie, który podejmował decyzję w tej sprawie, był tzw. neosędzia. Wykorzystał to obrońca podejrzanego, który zaskarżył postanowienie. Sąd w Słupsku wyjaśnia co teraz.