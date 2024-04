Jackowski widział w swojej wizji atak Iranu na Izrael! Te słowa mrożą krew

Jasnowidz Jackowski przewidział atak Iranu na Izrael. To, co zobaczył w dalszej wizji, jeży włos na głowie!

Jasnowidz Jackowski przewidział wojnę w Ukrainie. Gdy ona się rozpoczęła ostrzegał, że na świecie będzie jeszcze jedna wojna - wskazywał na Bliski Wschód. Tłumaczył wtedy, iż mimo to, że sytuacja tam nie wygląda na szczególnie napiętą, dojdzie do eskalacji konfliktu. Jackowski bał się, że ta wojna na małym obszarze wymknie się spod kontroli i od tego rozpocznie się... III wojna światowa!

- Jeżeli władcy tego świata, którzy decydują o wojnie i pokoju, nie dogadają się, a nic na to nie wskazuje, że chcą się dogadać, to ta wojna na Bliskim Wschodzie rozleje się na cały świat. Coś takiego się stanie, że ona wymknie się spod kontroli. I można mówić wtedy o III wojnie światowej, ponieważ to nie będzie wojna lokalna - mówił nam przed świętami Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz nie wiedział, co takiego się stanie. Najpierw wojska izraelskie zabiły wolontariuszy z World Central Kitchen. Teraz Iran zaatakował Izrael. Zrobił to wiedząc, że Stany Zjednoczone zapowiedziały, że będą trwać przy swoim sojuszniku.

- Ta wojna na Bliskim Wschodzie rozleje się na cały świat. Coś takiego się stanie, że ona wymknie się spod kontroli. I można mówić wtedy o III wojnie światowej, ponieważ to nie będzie wojna lokalna. Nie wygląda na to, aby były próby dogadania się - mówił nam Jackowski. Teraz wszyscy czekają na ruch Stanów Zjednoczonych i Izraela. Przypomnijmy, że zanim Rosja napadła na Ukrainę Jackowski wieszczył, że to się stanie. Gdy rozpoczęła się wojna Rosji z Ukrainą, zapewniał, że ta nie zamieni się w wojnę światową. - Wspominałem wcześniej, że na świecie będą dwie wojny: duża i mała. Jedna z nich ma miejsce w Ukrainie. Tą drugą widziałem na Bliskim Wschodzie, a ona już trwa - mówił ostatnio naszemu dziennikarzowi.

