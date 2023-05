i Autor: Stop CHAM/TWITTER Mężczyzna z busa firmy kurierskiej DPD otworzył w czasie jazdy po ulicach Gdyni tylne drzwi, w których następnie stanął i zaczął wymachiwać rękami

Szok w Gdyni

Jechał za busem firmy kurierskiej. W tylnych drzwiach zobaczył mężczyznę i zdębiał. "Bardzo nam przykro z powodu zaistniałej sytuacji"

Mężczyzna z busa firmy kurierskiej DPD otworzył w czasie jazdy po ulicach Gdyni tylne drzwi, w których następnie stanął i zaczął wymachiwać rękami, trzymając do tego jakiś przedmiot. Jadący za nim ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, ale o całej sprawie dowiedziała się już firma DPD. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie. Nagranie trafiło do internetu.