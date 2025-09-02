Jeszcze surowsze kary dla kierowców. Za nawigację nawet 12 punktów karnych!

Kierowcy muszą przygotować się na poważne zmiany. Od teraz za jedno z najczęstszych przewinień na drogach grożą znacznie surowsze kary niż dotychczas. Policja zapowiada wzmożone kontrole, a eksperci ostrzegają, że to, co wielu traktuje jak drobiazg, może skończyć się tragedią.

  • Kierowcy muszą przygotować się na surowsze kary za wykroczenia drogowe, zwłaszcza za korzystanie z telefonu.
  • Od końca sierpnia 2025 roku za używanie telefonu w dłoni grozi nawet 12 punktów karnych i 500 zł mandatu.
  • Nowe przepisy mają zmniejszyć liczbę wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi. Czy to wystarczy, by poprawić bezpieczeństwo na drogach?

Polskie drogi nie wybaczają błędów, a kierowcy coraz częściej przekonują się, że chwila nieuwagi czy zlekceważenie przepisów może ich słono kosztować. Wysokie mandaty, punkty karne i rosnąca liczba kontroli sprawiają, że prowadzenie auta wymaga dziś większej odpowiedzialności niż kiedykolwiek. Prędkość, telefon w dłoni czy brawura - to najczęstsze grzechy za kierownicą, które mogą skończyć się nie tylko stratą prawa jazdy, ale i tragedią na drodze, o czym policja niejednokrotnie już wspominała.

Mandat za przekroczenie prędkości

Niestety, ale każdego dnia patrole policyjne są zmuszane do wystawiania kolejnych to mandatów. Ich wysokość w przeciągu ostatnich kilku lat drastycznie poszła w górę, lecz nadal nie odstrasza to części osób, którzy spieszą się na drogach i lekceważą przepisy. Ile jednak konkretnie zapłacimy za przekroczenie prędkości w 2025 roku? Poniżej prezentujemy aktualny taryfikator mandatów na rok 2025:

  • przekroczenie do 10 km/h ok. 50 zł i 1 pkt
  • 11–15 km/h - 100 zł i 2 pkt
  • 16–20 km/h - 200 zł i 3 pkt
  • 21–25 km/h - 300 zł i 5 pkt
  • 26–30 km/h - 400 zł i 7 pkt
  • 31–40 km/h - 800 zł (recydywa 1 600 zł) i 9 pkt
  • 41–50 km/h - 1 000 zł (recydywa 2 000 zł) i 11 pkt
  • 51–60 km/h - 1 500 zł (recydywa 3 000 zł) i 13 pkt
  • 61–70 km/h - 2 000 zł (recydywa 4 000 zł) i 14 pkt
  • Powyżej 70 km/h - 2 500 zł (recydywa 5 000 zł) i 15 pkt.

Nowe przepisy uderzają w rozkojarzonych kierowców

Mało kto o tym wie, lecz z końcem sierpnia 2025 roku zaostrzono przepisy dotyczące korzystania z telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Obecnie za rozmowę, pisanie wiadomości czy nawet obsługę nawigacji trzymanej w dłoni grozi aż 12 punktów karnych i 500 zł mandatu. To ponad dwukrotnie więcej niż do tej pory - jeszcze niedawno kierowcy dostawali za takie przewinienie tylko 5 punktów. Nowelizacja przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi.

Czy można korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu?

Osoba kierująca pojazdem nie może w trakcie jazdy rozmawiać przez telefon komórkowy, trzymając go w ręku, ani używać go w jakikolwiek sposób wymagający trzymania urządzenia. Dozwolone jest jedynie używanie telefonu w uchwycie lub zestawu głośnomówiącego. Każde inne rozwiązanie oznacza wysokie ryzyko nie tylko mandatu, ale i utraty prawa jazdy.

Mało kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że droga zatrzymania auta jadącego 50 km/h to ponad 30 m, a odwrócenie wzroku od pola widzenia na ekran telefonu trwa zwykle dłużej niż sekundę – podkreślał nadkomisarz Robert Opas, cytuje portal ddbelchatow.pl.

