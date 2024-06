Kąpał się w fontannie i... nie tylko! Trafił do pogotowia socjalnego

Pies pogryzł 9-latkę. Jego właścicielka uciekła. Do komendy wróciła z pełnomocnikiem

Mężczyzna przyjechał do Sopotu z Kołobrzegu. Czym zawinił? Zaczęło się od tego, że się rozebrał. Później wszedł do miejskiej fontanny i zażywał w niej kąpieli. Jak się okazuje był wulgarny, agresywny oraz... oddał mocz w środku miejskiej przestrzeni właśnie w tej fontannie. Tego było za wiele i do interwencji przystąpili strażnicy miejscy.

Mieszkaniec Kołobrzegu zachowywał się agresywnie, więc dostał szansę na przemyślenie swojego zachowania w gdańskim Pogotowiu Socjalnym. Na podstawie zapisu monitoringu miejskiego ustalono, że kąpiel w fontannie to nie był jedyny wybryk ujętego mężczyzny. Podczas pobytu w wodzie, załatwił też potrzebę fizjologiczną. Sprawa niebawem trafi do sądu.

- czytamy w notatce.