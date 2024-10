wszyscy są szoku!

Karambol na S7 pod Gdańskiem. Auta płonęły jak pochodnie! Wstrząsająca relacja świadków. "Już się palił"

Anna Kisiel PAP - Polska Agencja Prasowa 20:26

Wracamy do tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Świadkowie tej masakry wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Teraz prokuratura czeka na wyniki badań toksykologicznych 37-letniego kierowcy ciężarówki, który jest sprawcą tragedii tak wielu rodzin. Przypomnijmy - w wypadku zginęły aż 4 osoby, a 12 zostało rannych. Mężczyzna zostanie przesłuchany w niedzielę (20 października), gdy śledczy otrzymają opinię biegłych lekarzy.