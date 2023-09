Śmiertelny wypadek strażaków z OSP Żukowo poruszył całą Polskę. Strażacy pożegnali swoich przyjaciół przy pomocy syren i sygnałów świetlnych. Karolina miała zaledwie 21 lat, Łukasz był trzy lata starszy. Byli kuzynostwem i jedną z najważniejszych wartości była dla nich pomoc drugiemu człowiekowi. Tej feralnej nocy jechali do tragicznego w skutkach wypadku w Małkowie (województwo pomorskie). Tam, w wieku zaledwie 23 lat zginął mężczyzna z powiatu kartuskiego. Zaledwie dwa kilometry od remizy w Żukowie, wydarzył się kolejny koszmar. Na zegarku było ok. 3:40. - Podczas dojazdu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu OSP najprawdopodobniej chcąc ominąć wysepkę zahaczył o naczepę prawidłowo jadącego tira. W wyniku tej sytuacji auto, którym jechali druhowie OSP przewróciło się na bok. Śmierć w wypadku poniosły dwie osoby, druhowie OSP - powiedziała komisarz Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa KWP w Gdańsku. Dwoje poszkodowanych trafiło do szpitala.

Czytaj więcej o sprawie: Druhowie Karolina i Łukasz zginęli w drodze na akcję. Jechali do śmiertelnego wypadku

"Rodzimy się by żyć, żyjemy by pomagać". Przyjaciele żegnają strażaków z OSP Żukowo

- "Uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia." Będzie mi Ciebie brakować przyjacielu, Dziękuję Ci za wszystko - napisał jeden z kolegów Łukasza w mediach społecznościowych. 24-latek wstąpił do OSP Żukowo w 2016 roku. Był bardzo dumny, że może pomagać innym. Podkreślał, że druhowie to cisi bohaterowie.

- Pasja na zawsze. Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy potrafią w środku nocy zerwać się z łóżka i jechać ratować ludzkie życie. Jestem strażakiem i jestem z tego dumny - przekazywał Łukasz. Jego kuzynka Karolina również wpisała się w rodzinną tradycję. Od dwóch lat studiowała, miała mnóstwo planów na długie życie. Tej nocy kuzynostwo nie wahało się ani chwili, bo oboje czuli, że to ich obowiązek. Niestety, skończyło się wypadkiem, o którym mówi się w wielu rejonach Polski.

- 15 września 2023 roku to najtragiczniejszy dzień w historii naszej Jednostki. Karolina i Łukasz, druhowie którzy bezgranicznie oddawali się naszej wspaniałej pasji, bycia strażakiem, odeszli na wieczną Wartę w Niebie, kiedy spieszyli z pomocą bliźniemu. Cześć ich pamięci - napisali przedstawiciele OSP Żukowo. Kondolencje dla pogrążonej w żałobie rodziny płyną z wielu regionów naszego kraju. Nasza redakcja przyłącza się do nich.