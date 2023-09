Iwona Wieczorek kłóciła się z biznesmenem? One to widziały. Nie żyje ksiądz, który im pomagał

Druhowie Karolina i Łukasz zginęli w drodze na akcję. Jechali do śmiertelnego wypadku

O tragicznych w skutkach wypadkach w Małkowie i Żukowie pisaliśmy w tym miejscu. W pierwszym przypadku zginął kierowca. Niestety, jadący na miejsce strażacy-ochotnicy również stracili życie. Pojazd OSP Żukowo przewrócił się na bok. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii. Druhowie, którzy zginęli w drodze na miejsce tragedii to Karolina Dragacz i Łukasz Dragacz. Mieli mnóstwo planów na dalsze życie. - Niosąc pomoc drugiemu człowiekowi poświęcili największą wartość. Cześć Ich pamięci! - napisali przedstawiciele PSP w przejmującym poście w mediach społecznościowych.

i Autor: Remiza.pl

W Polsce zawyją syreny. Przejmujący gest strażaków po śmierci Karoliny i Łukasza

Rodzina, przyjaciele i znajomi Karoliny oraz Łukasza pogrążyli się w żałobie. Z całej Polski płyną wyrazy współczucia. Kondolencje złożył m.in. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak. To nie wszystko. W piątek (15 września 2023 r.) o godzinie 18:00 we wszystkich jednostkach straży zawyją syreny.

- Włączmy sygnały świetlno-dźwiękowe i oddajmy hołd śp. druhnie Karolinie i druhowi Łukaszowi z OSP Żukowo, którzy zginęli dziś w nieszczęśliwym wypadku, jadąc z zastępem OSP do zdarzenia - zaapelowali przedstawiciele PSP na Facebooku. Nasza redakcja przyłącza się do wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku pogrążonych w żałobie bliskich. Do tematu będziemy wracać w kolejnych materiałach.