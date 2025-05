Kiedy będzie ciepło? Ta prognoza mówi wszystko. "Radykalnych zmian nie widać"

Przymrozki i śnieg z deszczem w prognozach

Za nami chłodna majówka, a i kolejne dni maja nie są zbyt ciepłe. Czy jest szansa na szybką zmianę sytuacji? Zapytaliśmy o to w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). - Cały czas jesteśmy pod wpływem zimnego, arktycznego powietrza, które w najbliższych dniach przyniesie przede wszystkim opady deszczu – mówi w rozmowie z „Super Expressem”. I dodaje, że będą to opady o natężeniu do 15 mm. Spodziewane są też lokalne burze.

Co więcej, w prognozach na najbliższe dni występuje nie tylko deszcz, ale i... śnieg. W nocy ze środy na czwartek (14/15 maja) i w czwartek na północy możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. W ciągu dnia temperatury będą jednak znacznie wyższe, od 12 do 15 stopni Celsjusza na wschodzie. Cieplej na zachodzie, tam 20-21 stopni Celsjusza. W nocy spodziewamy się przymrozków, głównie na północnym wschodzie i lokalnie na wschodzie.

W połowie maja kolejne ochłodzenie

Niestety, na czwartek (15 maja) prognozowane jest kolejne ochłodzenie. Na termometrach od 9 do 11 stopni na wschodzie do 13 stopni. W piątek (16 maja) podobna temperatura, od 9 do 12 stopni na wschodzie do 16 stopni na zachodzie. Deszcz utrzyma się w najbliższych dniach.

Kiedy zrobi się ciepło? Agnieszka Prasek rozwiewa wątpliwości. - W kolejnym tygodniu temperatury wzrosną, ale radykalnego ocieplenia nie widać - mówi nam rzecznik IMGW. Potwierdzają się zatem kolejne prognozy, świadczące o tym, że na ocieplenie w maju będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Prognoza dobowej temperatury maksymalnej na 10 dni (ECMWF)Od czwartku ponownie będzie chłodniej, ocieplenia ponownie spodziewamy się około 20.05https://t.co/Qe6NKJ5kiu pic.twitter.com/ibGj55N2pe— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 13, 2025

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to

Express Biedrzyckiej - Lubecka, Michalski 13.05.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.