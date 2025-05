Spis treści

Czy w maju spadnie śnieg? IMGW komentuje

Za kilkanaście dni początek meteorologicznego lata, wiosna w pełni, ale w prognozach na maj pojawiły się niepokojące doniesienia o opadach śniegu. Po zimnej, deszczowej majówce byłaby to kolejna fatalna wiadomość dla Polaków, spragnionych majowego, wiosennego ciepła. Czy rzeczywiście niebawem zima wróci do Polski? Zapytaliśmy o to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Cały czas jesteśmy pod wpływem zimnego, arktycznego powietrza, które w najbliższych dniach przyniesie przede wszystkim opady deszczu.

– mówi Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW, w rozmowie z „Super Expressem”.

I dodaje, że będą to opady o natężeniu do 15 mm. Spodziewane są też lokalne burze. Jak widać, na piękne oblicze wiosny będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. A do tego czasu przydadzą się parasole.

Tutaj może spaść śnieg w maju

A co ze śniegiem? Jak mówi rzecznik IMGW, w nocy ze środy na czwartek (14/15 maja) i w czwartek na północy możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Śnieg spaść może jedynie wysoko w górach. Atak zimy w połowie maja jest zatem mało prawdopodobny.

Prognoza godzinowa opadu i zachmurzenia na 2 dni (ECMWF)Prognoza średnioterminowa jest publikowana na podstawie wyników predykcji numerycznego modelu pogody ECMWF HRES 0.1°. Wyniki prezentowane na mapach podlegają codziennej aktualizacji. pic.twitter.com/tftT7p0Kgn— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 13, 2025

Przymrozki w prognozach IMGW

Nie oznacza to jednak, że nie będzie zimno. Na północnym wschodzie i lokalnie na wschodzie nadal możliwe przymrozki. W ciągu dnia w środę (14 maja) znacznie cieplej. W ciągu dnia temperatury od 12 do 15 stopni Celsjusza na wschodzie. Cieplej na zachodzie, tam 20-21 stopni Celsjusza.

Niestety, w czwartek (15 maja) znowu chłodniej, z temperaturami od 9 do 11 stopni na wschodzie do 13 stopni. W piątek (16 maja) podobnie, na termometrach od 9 do 12 stopni na wschodzie do 16 stopni na zachodzie. Przez najbliższe dni deszcz.

Kiedy zrobi się ciepło? Agnieszka Prasek rozwiewa wątpliwości. - W kolejnym tygodniu temperatury wzrosną, ale radykalnego ocieplenia nie widać - mówi nam rzecznik IMGW. Potwierdzają się zatem kolejne prognozy, świadczące o tym, że na ciepło w maju będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Prognoza dobowej temperatury maksymalnej na 10 dni (ECMWF)Od czwartku ponownie będzie chłodniej, ocieplenia ponownie spodziewamy się około 20.05https://t.co/Qe6NKJ5kiu pic.twitter.com/ibGj55N2pe— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 13, 2025

