Kiedy nadejdzie astronomiczna wiosna 2026? Ta data i godzina zaskoczą wielu Polaków

Astronomiczna wiosna 2026: dokładny termin i godzina rozpoczęcia

W ostatnich tygodniach mnóstwo osób intensywnie zastanawia się nad momentem nadejścia wiosny. Zaskakująco mroźna aura mocno dała się we znaki mieszkańcom naszego kraju, potęgując odczuwalny deficyt niezbędnej witaminy D. Wypatrujący lepszej pogody mogą jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ tegoroczna zmiana pór roku nastąpi nieco wcześniej, niż powszechnie się zakłada.

Kiedy zaczyna się wiosna astronomiczna?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, pierwszy dzień wiosny wcale nie przypada zawsze 21 marca. W 2026 roku nadejdzie ona wcześniej - dokładnie 20 marca o godzinie 15:46. Ta data nie jest przypadkowa, lecz wynika z ruchu Ziemi wokół Słońca. Astronomiczna wiosna rozpoczyna się w chwili równonocy, gdy dzień i noc są niemal równej długości, i trwa aż do przesilenia letniego, czyli najdłuższego dnia w roku.

Przesunięcie pierwszego dnia wiosny 2026. Skąd ta zmiana?

Przyzwyczajenie do daty 21 marca jest wciąż silne, ale coraz mniej zgodne z rzeczywistością. W ubiegłym stuleciu faktycznie był to najczęstszy moment rozpoczęcia wiosny, jednak z czasem równonoc wiosenna zaczęła wypadać wcześniej – najczęściej 20 marca. Obecnie sytuacje, w których wraca ona na 21 marca, należą już do rzadkości.

Wszystko wskazuje na to, że ten schemat się utrzyma. Astronomowie przewidują, że aż do 2047 roku początek wiosny będzie przypadał wyłącznie 20 marca, a później może pojawiać się nawet 19 marca. Na ponowne wystąpienie 21 marca trzeba będzie poczekać bardzo długo, bo aż do kolejnego stulecia. To efekt subtelnych, ale stałych zmian w ruchu Ziemi, w tym przesuwania się tzw. punktu Barana, który wyznacza moment równonocy.

Kalendarzowa wiosna 2026. Ten termin pozostaje bez zmian

Tradycyjna wiosna kalendarzowa 2026 wystartuje niezmiennie 21 marca. W przeciwieństwie do zjawisk obserwowanych na niebie, ten konkretny dzień w kalendarzu ma charakter stały i nie ulega absolutnie żadnym modyfikacjom pod wpływem czynników pogodowych. Jak więc widać, mamy wiosnę astronomiczną i kalendarzą, ale to jeszcze nie koniec!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

21

Meteorologiczna wiosna 2026: ramy czasowe dla statystyk

Trzeci wariant, czyli meteorologiczna wiosna 2026, obejmuje okres od 1 marca do ostatniego dnia maja. Ramy te zostały wyznaczone przez naukowców, aby ułatwić gromadzenie spójnych danych i tworzenie precyzyjnych statystyk klimatycznych na podstawie uśrednionych temperatur. To właśnie w tych trzech miesiącach obserwujemy w Polsce najbardziej dynamiczny wzrost długości dnia, systematyczne ocieplenie oraz gwałtowne budzenie się roślinności do życia.