Autor:

Spis treści

Pierwszy dzień wiosny 2025

Po wielu chłodnych miesiącach Polacy wyczekują nadejścia wiosny, która potrafi odmienić naprawdę wiele. To bowiem czas, gdy natura budzi się do życia, temperatura rośnie, a słońce i widok zielonych krajobrazów dają nadzieję na lepsze jutro. Kiedy więc astronomiczna wiosna zawita do nas na dobre?

Kiedy zaczyna się astronomiczna wiosna? 1. dzień wiosny astronomicznej już za chwilę

Kiedy jest wiosna astronomiczna? Pierwszy dzień wiosny astronomicznej przypada na 20 marca i to właśnie wtedy nasze piękne Słońce wchodzi w punkt równonocy wiosennej, co oznacza, że dzień i noc trwają niemal tyle samo, czyli około 12 godzin. Wiosna astronomiczna 2025 w Polsce rozpocznie się dokładnie 20 marca o godzinie 10:02 i od tego momentu oficjalnie dni stają się dłuższe! Co ważne, owa data nie jest stała i może przypadać w innych dniach ze względu na różnice wynikające z kalendarza słonecznego.

Kiedy jest wiosna astronomiczna, a kiedy kalendarzowa?

Wiemy już, kiedy jest wiosna astronomiczna 2025, lecz nie zapominajmy, iż mamy jeszcze wiosnę kalendarzową - kiedy wypada?

Wiosna kalendarzowa w przeciwieństwie do wiosny astronomicznej, co roku wypada 21 marca i trwa do rozpoczęcia lata w czerwcu. Oczywiście zarówno wiosna kalendarzowa, jak i astronomiczna oznaczają dla nas to samo - budzenie się przyrody do życia, dłuższe dni i więcej słońca.

Z galerii zdjęć poniżej możecie dowiedzieć się, jaka będzie wiosna 2025.

wiosna jak styczeń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd