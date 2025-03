Matka Iwony Wieczorek apeluje do mordercy swojej córki. "Ja mu bardzo współczuję"

Środa Popielcowa 2025. Kiedy wypada oraz czy to święto nakazane?

Wstrząsający mord w Sopocie. Kuba wracał z zawodów tenisowych. Zabójca wepchnął go pod pociąg

Autor:

Mogłoby się wydawać, że osoby z wyższym wykształceniem, które zdobyły prestiżowe dyplomy na uczelniach i dziś są lekarzami, prawnikami czy inżynierami mają największe szanse na wysokie zarobki. Lata nauki, zdobywanie doświadczeń kojarzą się przecież z solidnym wynagrodzeniem i prestiżem. Okazuje się jednak, że rzeczywistość aktualnie wygląda nieco inaczej, bowiem bardzo często to osoby po szkołach zawodowych, więc bez dyplomów magistra i renomowanej uczelni są w stanie zarobić fortunę m.in. w branży budowalnej i w szeroko rozumianych pracach fizycznych.

Przetasowanie na rynku pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce przechodzi w ostatnim czasie ogromne zmiany. Jeszcze do niedawna to właśnie m.in. lekarze uchodzili za najlepiej zarabiającą grupę zawodową. Dziś jednak kwestia ta przedstawia się zupełnie inaczej, bowiem w wielu przypadkach to pracownicy fizyczni mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe niż niektórzy dobrze wykształceni specjaliści. Dlaczego? Głównym powodem jest deficyt wykwalifikowanych fachowców, który sprawia, że stawki za ich pracę poszybowały w górę. Hydraulicy, spawacze, operatorzy maszyn, budowlańcy i inni pracownicy fizyczni są dziś na wagę złota i - jak się okauzje - ich pensja potrafi niekiedy przewyższyć tę otrzymywaną przez lekarza.

Zarobki lekarza niższe niż pracownika fizycznego

W ostatnim czasie sprawę tę głęboko przeanalizował portal Top.pl, który bazując na danych Centralnej Bazy Ofert Pracy, porównał dwa ogłoszenia o pracę na stanowiskach, które wydają się być bardzo od siebie odległe.

Pierwsza oferta dotyczyła pracownika remontowo-budowlanego, gdzie wymagano jedynie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz doświadczenia m.in. w malowaniu, tapetowaniu, montażu drzwi czy szpachlowaniu. Osoby, które spełnią wymagania, mogły liczyć na wynagrodzenia między 9000 a 11000 zł plus premię za wyniki.

Drugim przeanalizowanym ogłoszeniem było to, które dotyczyło pracownika na stanowisku lekarz neurolog. W tym przypadku kandydat musiał mieć wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację z neurologii. Zarobki tutaj to 10 375 zł, więc zdecydowanie mniej niżeli w przypadku wcześniejszej oferty.

Zarobki polskich youtuberów [FRIZ, GIMPER, REVO] | ESKA XD - Radio Eska #65 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd