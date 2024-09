Kierowcy mogą świętować! Umowa na ważną drogę na Pomorzu podpisana

Co robi prezydent Gdyni? Mieszkańcy mogą to sprawdzić co do godziny!

Umowa została podpisana 9 września przez przedstawicieli ZDW w Gdańsku oraz firmę Budimex. W uroczystości wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Stuk i Leszek Bonna, a także samorządowcy z lezących na tej trasie miejscowości.

Droga przez Przywidz

Droga wojewódzka 221 to jedna z najważniejszych arterii na Pomorzu. Łączy Gdańsk z Kolbudami, Przywidzem oraz Kościerzyną. Jej długość to ok. 45 km. Każdego dnia przejeżdża nią nawet 10 tysięcy pojazdów. Drogowa inwestycja polegająca na gruntownej przebudowie trasy to strategiczne dla województwa pomorskiego zadanie. Jej rozbudowa nie była by jednak możliwa bez wsparcia ze środków unijnych.

Na ten dzień mieszkańcy powiatu kościerskiego czy gdańskiego czekali długo. Stan tej drogi pozostawiał wiele do życzenia. Ale koszty jej rozbudowy są ogromne. Cieszę się, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza możemy zrealizować tą ważną dla całego regionu inwestycje

– mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Całościowy koszt prac budowlanych to ponad 116 mln zł. A wartość całego projektu o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221, na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – odcinek C – od m. Przywidz do m. Nowa Karczma” to ponad 177 mln zł., z czego ok 139 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

