Akcja CBŚP na Pomorzu

Zorganizowana grupa przestępcza działała m.in. w Trójmieście. Jej członkowie wymyślili kontrowersyjny sposób na zarobienie wielkich pieniędzy. W komunikacie czytamy, że funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gdańsku CBŚP, pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, rozpracowywali grupę od 2022 roku. Jak informuje CBŚP, przestępcy wykorzystywali popularny portal internetowy z ogłoszeniami towarzyskimi do rekrutowania kobiet i oferowania usług seksualnych.

- Członkowie grupy zamieszczali na nim setki ogłoszeń obsługiwanych przez tzw. telefonistkę, która kierowała klientów do wynajmowanych krótkoterminowo apartamentów - czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego Policji. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią.

Mroczne szczegóły sprawy

Apartamenty znajdowały się w różnych miastach na terenie województw:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

i warmińsko-mazurskiego.

Kobiety, które świadczyły usługi, musiały oddawać połowę swoich zarobków. W trakcie akcji policjanci zatrzymali pięć osób, w tym 24-letnią mieszkankę Gdańska, która kierowała grupą. Zabezpieczono również liczne dowody, w tym nośniki danych, komputery, blisko 100 telefonów komórkowych, dziesiątki kart SIM, kamery internetowe oraz 64 tys. złotych w gotówce.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z prostytucją oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Szefowa grupy odpowie dodatkowo za kierowanie nią. Sąd zastosował wobec niej i jednego z jej współpracowników tymczasowy areszt. Śledztwo jest rozwojowe, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań - podaje podkom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP.

