Kolejka do sanatorium. Jak sprawdzić numer? NFZ udostępnia narzędzie online

Dramat na placu zabaw! Roztrzęsiony ojciec 9-latka zatrzymał patrol policji. Co się stało?

Spis treści

Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium

Wśród polskich kuracjuszy wyjazdy do sanatoriów cieszą się dużą popularnością. Turnusy tego typu pozwalają zadbać o zdrowie i dają możliwość wypoczynku poza domem w lokalizacji uzdrowiskowej. Chcąc wybyć na taki turnus, należy jednak uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego, które następnie zostaje przesłane do NFZ, by specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej podjął decyzję w sprawie wyjazdu. Jeśli skierowanie zostanie zaakceptowane, wówczas musimy czekać na przydzielenie terminu pobytu.

Skierowanie do sanatorium NFZ. Kolejki oczekujących zaskakują długością

Niemalże każdy kuracjusz, który otrzymuje akceptację skierowania, jest zaskoczony oczekiwaniem. Okazuje się bowiem, że niestety kolejki do sanatoriów są dość długie. W najgorszych przypadkach pacjenci czekają nawet rok na swój turnus, a w najlepszych 3-4 miesiące. Na krótki czas oczekiwania można liczyć w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Co ważne, dokładny termin wyjazdu jest przekazywany kuracjuszowi listownie przynajmniej 14 dni przed podróżą, lecz warto pamiętać, iż swój numer w kolejce do sanatorium można sprawdzić samodzielnie.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe to pomocna wyszukiwarka dla kuracjuszy, która pozwala sprawdzić numer skierowania w kolejce. Pacjent musi jedynie podać na stronie numer skierowania oraz datę urodzenia, by dowiedzieć się o swoim statusie. Warto zaznaczyć jednak, iż przeglądarka nie podaje terminu wyjazdu, lecz obserwując tempo zmian, można, choć orientacyjnie dowiedzieć się, kiedy odbędzie się turnus. Bez wątpienia da zniecierpliwionych kuracjuszy to duże ułatwienie!

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie