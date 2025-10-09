Koniec worków na śmieci. Wprowadzili nowe zasady segregacji odpadów

Mieszkańcy jednego z polskich miast muszą przygotować się na duże zmiany w sposobie wyrzucania śmieci. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące segregacji i odbioru odpadów, a niektóre z nich mogą zaskoczyć. Okazuje się bowiem, że to już koniec wyrzucania odpadów w workach.

Radom: Mieszkańcy będą płacić za worki na śmieci, ale nie zapłacą za niesegregowanie odpadów

Radom: Mieszkańcy będą płacić za worki na śmieci, ale nie zapłacą za niesegregowanie odpadów
Koniec worków na śmieci. Wchodzą ważne zmiany

Od 29 września w Gdyni obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą nie tylko częstotliwości wywozu, ale także sposobu segregacji i zasad pozbywania się gabarytów. Najwięcej emocji budzi jednak nowy obowiązek – bioodpady nie mogą być już wyrzucane w plastikowych workach.

Odpady bio tylko luzem lub w workach kompostowalnych

Zgodnie z nowymi przepisami resztki jedzenia, nabiał, obierki, ręczniki papierowe i inne odpady kuchenne muszą trafiać do brązowego pojemnika wyłącznie luzem lub w workach kompostowalnych. Władze miasta podkreślają, że zwykłe foliowe torby są teraz zabronione. Jak informują miejscy urzędnicy, nowe zasady mają poprawić jakość odpadów trafiających do recyklingu i ułatwić ich przetwarzanie.

Popiół i gabaryty tylko po zgłoszeniu

Co ważne, nowe przepisy obejmują również popiół. Poza sezonem grzewczym, czyli od 15 maja do 1 października, będzie on odbierany tylko na zgłoszenie mieszkańca, nie częściej niż raz na osiem tygodni. Dodatkowo pojemniki na popiół będą musiały być obowiązkowo wyposażone w kółka.

Zmiany dotyczą też tzw. odpadów wielkogabarytowych, czyli mebli, materacy, dywanów czy sprzętu domowego. W zabudowie do czterech lokali odpady gabarytowe będą odbierane co cztery tygodnie, natomiast w zabudowie wielorodzinnej wywóz będzie odbywał się raz w tygodniu.

Wyższe opłaty za wywóz śmieci

Zmiany w systemie gospodarki odpadami oznaczają także podwyżki. Od października gdynianie zapłacą więcej za wywóz śmieci, oto nowe stawki, które zależą od powierzchni mieszkania:

  • do 45 m² – 38 zł (wzrost o 6 zł),
  • od 45 do 60 m² – 69 zł (wzrost o 11 zł),
  • od 60 do 80 m² – 81 zł (wzrost o 13 zł),
  • powyżej 80 m² – 101 zł (wzrost o 16 zł).

Miasto argumentuje, że podwyżki są konieczne ze względu na rosnące koszty wywozu i zagospodarowania odpadów.

