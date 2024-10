Karambol na S7 w Borkowie koło Gdańska

Około godz. 23:00 na remontowanym odcinku drogi S7 kierowca ciężarówki najechał na inne pojazdy. Doszło do karambolu, w którym uczestniczyło łącznie 18 samochodów osobowych i 3 ciężarowe, którymi podróżowało 56 osób. W wyniku zderzenia kilka samochodów zapaliło się.

Z zapisu tachografu wynika, że w chwili zdarzenia kierujący tirem jechał z prędkością 89 km/h w miejscu, gdzie limit wynosi 80 km/h. W chwili wypadku mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych. Sprawdzono również jego telefon i potwierdzono, że w momencie zdarzenia nie prowadził rozmowy. Nie wiadomo, czy przyczyną wypadku było zaśnięcie za kierownicą, chwila nieuwagi, stan techniczny ciężarówki czy trudne warunki na remontowanej drodze. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tragedii.

Kierowca tira usłyszał zarzuty

Mateusz M., który siedział za kierownicą ciężarówki został doprowadzony w niedzielę, 20 października do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów za co grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie tymczasowego aresztu, jednak sąd zdecydował o dozorze policji.

4 ofiary śmiertelne karambolu na S7. 15 osób rannych - w jakim są stanie?

W tragicznym wypadku na S7 zginęły cztery osoby, w tym dwójka dzieci w wieku 7 i 10 lat. Obaj chłopcy byli uczniami Szkoły Podstawowej w Straszynie pod Pruszczem Gdańskim. Tożsamość pozostałych tragicznie zmarłych dorosłych osób wciąż pozostaje nieznana i zostanie potwierdzona po badaniach DNA. Sekcja zwłok ofiar tragedii zaplanowana jest na poniedziałek, 21 października w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku.

W wyniku wypadku do szpitali trafiło 15 osób. Pod opieką lekarzy wciąż pozostaje pięć najbardziej poszkodowanych osób. Stan dwóch z nich określany jest jako ciężki.

Największa katastrofa drogowa od 30 lat

Wypadek na obwodnicy Gdańska to największa katastrofa drogowa od 30 lat w województwie pomorskim. W 1994 r. w wypadku autobusu w Gdańsku Kokoszkach zginęły 32 osoby, a ponad 40 zostało rannych.

