Kradzież w Gdańsku. 34-latek zatrzymany. Udawał, że pracuje w TV

Anna Kobryń
2025-08-13 13:15

Policjanci zatrzymali 34-latka z Tczewa, który wykorzystując nieuwagę klientki jednej z restauracji, ukradł jej torebkę, którą powiesiła na krześle. Mieszkanka Gdańska wyceniła jej wartość na prawie 1700 złotych, a sprawcę ujęli przechodnie, którzy zareagowali, gdy zobaczyli, jak pokrzywdzona biegnie za mężczyzną, krzycząc „złodziej”.

Autor: KMP w Gdańsku

Policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Stągiewnej w Gdańsku przechodnie ujęli sprawcę, który ukradł klientce jednej z restauracji torebkę wartą prawie 1700 złotych. Na miejscu funkcjonariusze wylegitymowali wskazanego przez świadków 34-latka z Tczewa i ustalili, że mężczyzna, wykorzystując nieuwagę klientki jednej z restauracji, ukradł jej torebkę, która powiesiła na krześle, a następnie zaczął uciekać.

34-latka ujęli przechodnie, którzy zareagowali, gdy zobaczyli, jak pokrzywdzona biegnie za sprawcą, krzycząc „złodziej”. Odzyskana torebka, w której były okulary przeciwsłoneczne, wróciła do właścicielki

– informują policjanci.

Zatrzymany mężczyzna próbował przekonać kobietę, że pracuje w telewizji, a cała sytuacja była ustawiona, by sprawdzić reakcję ludzi. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi 8 lat więzienia.

