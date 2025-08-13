Te mieszkania są hitem wśród Polaków. Preferencje na rynku uległy całkowitej zmianie

Polski rynek nieruchomości przechodzi znaczącą transformację, a preferencje kupujących uległy zaskakującej zmianie.

Najnowsze dane wskazują, że to kompaktowe mieszkania o powierzchni do 40 mkw. stały się prawdziwym hitem, dominując sprzedaż w największych miastach.

Zastanawiasz się, dlaczego Polacy masowo wybierają mniejsze lokale i co to oznacza dla przyszłości rynku?

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce od lat podlega dynamicznym zmianom, reagując zarówno na sytuację gospodarczą kraju, jak i globalne trendy. Ceny mieszkań, dostępność kredytów hipotecznych, inflacja czy zmieniające się potrzeby społeczne wpływają na to, jakie lokale są budowane i kupowane.

W dużych miastach wciąż rośnie popyt na mieszkania, szczególnie w dobrze skomunikowanych lokalizacjach, oferujących dostęp do usług, pracy i edukacji. Z kolei w mniejszych miejscowościach coraz częściej uwagę zwracają domy jednorodzinne oraz inwestycje w segment mieszkań o podwyższonym standardzie. Preferencje Polaków zmieniają się więc wraz z trybem życia – rośnie znaczenie wygody, funkcjonalności i energooszczędnych rozwiązań, a rynek nieustannie dostosowuje się do tych oczekiwań. Co ciekawe, w ostatnim czasie eksperci zauważyli interesujący zwrot w upodobaniach nabywców.

Zwrot w preferencjach kupujących. Polacy stawiają na kompaktowe mieszkania

Jak podaje portal top.pl, wiosną 2025 roku małe mieszkania cieszyły się największym powodzeniem wśród kupujących. Dane z kwietnia i maja pokazują, że lokale o powierzchni do 40 mkw. stanowiły aż 30,4 proc. wszystkich sprzedanych nowych mieszkań w 10 największych miastach w Polsce, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk. To znaczący wzrost w porównaniu z końcówką 2024 roku, kiedy ich udział był o około 20 proc. mniejszy.

Co ciekawe, jeszcze niedawno w segmencie pierwotnym dużą popularnością cieszyły się mieszkania o powierzchni 50-60 mkw., które dawały większy komfort i możliwość elastycznej aranżacji. Jednak najnowsze dane pokazują, że zainteresowanie większymi lokalami słabnie. Coraz więcej kupujących kieruje uwagę ku kompaktowym kawalerkom i niewielkim dwupokojowym mieszkaniom.

Dlaczego mniejsze mieszkania przodują?

Coraz więcej osób dostrzega większy potencjał w małych mieszkaniach i jest ku temu kilka powodów. Poniżej zamieszczamy kilka z nich: