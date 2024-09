i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Ksiądz przegonił dzieci z placu pod kościołem. Chciały sprzedawać lemoniadę. Duchowny zasłonił się sanepidem

SZOKUJĄCA HISTORIA

Ksiądz przegonił dzieci z placu pod kościołem. Chciały sprzedawać lemoniadę. Duchowny zasłonił się sanepidem

Do nietypowej sytuacji na gdańskim Chełmie doszło w ostatnią niedzielę. Pod jednym z kościołów dwóch nastolatków postanowiło sprzedawać lemoniadę własnej roboty. To bardzo nie spodobało się proboszczowi, który wyrzucił z placu młodych przedsiębiorców, używając do tego niecenzuralnych słów − relacjonował portal trojmiasto.pl.