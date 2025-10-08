Łebieńska Huta. Kierowca potrącił grupę nastolatków, jeden z chłopców nie żyje. Policja zatrzymała 33-latka

W Łebieńskiej Hucie doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód wjechał w grupę dzieci, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Zginął 10-letni chłopiec, a trzech innych zostało rannych, w tym jeden z amputowaną kończyną.

33-letni sprawca został zatrzymany. Dowiedz się, jaka kara grozi mu za to przestępstwo.

Policjanci poinformowali na platformie X, że 33-letni obywatel Polski został zatrzymany we wtorek (7 października) wieczorem, kilka godzin od wypadku, na terenie powiatu kościerskiego (woj. pomorskie) po szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 19.30 na ul. Kartuskiej (DW 224) w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Oficer prasowy wejherowskiej straży pożarnej kpt. Andrzej Zalewski przekazał PAP, że trzech chłopców jechało na rowerach, a jeden szedł. W grupę wjechał samochód osobowy, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.

Policja podała, że byli to chłopcy w wieku 10, 12, 13 i 16 lat. Na miejscu zginął najmłodszy z nich. Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych, z obrażeniami ręki, nogi i głowy, przewieziono karetkami. Na miejscu przez kilka godzin pracowali strażacy, policjanci i prokurator.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi surowsza kara – do 12 lat pozbawienia wolności.

‼️Zatrzymany mężczyzna podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku‼️Na wysokości Łebienskiej Huty doszło do potrącenia czterech małoletnich uczestników ruchu drogowego w wieku 10, 12,13 i 16 lat . Najmłodsze dziecko nie żyje. Na miejscu pracują policjanci którzy ustalają… pic.twitter.com/vjOJ9Lx6L3— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) October 7, 2025

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania