Łebieńska Huta. Kierowca potrącił grupę nastolatków, jeden z chłopców nie żyje. Policja zatrzymała 33-latka

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-10-08 7:23

Jak informuje pomorska policja, zatrzymano 33-latka podejrzewanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w Łebieńskiej Hucie (powiat wejherowski), w którym zginął 10-latek, a troje chłopców trafiło do szpitala. Samochód wjechał w grupę dzieci, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.

  W Łebieńskiej Hucie doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód wjechał w grupę dzieci, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.
  Zginął 10-letni chłopiec, a trzech innych zostało rannych, w tym jeden z amputowaną kończyną.
  33-letni sprawca został zatrzymany. Dowiedz się, jaka kara grozi mu za to przestępstwo.

Policjanci poinformowali na platformie X, że 33-letni obywatel Polski został zatrzymany we wtorek (7 października) wieczorem, kilka godzin od wypadku, na terenie powiatu kościerskiego (woj. pomorskie) po szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 19.30 na ul. Kartuskiej (DW 224) w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Oficer prasowy wejherowskiej straży pożarnej kpt. Andrzej Zalewski przekazał PAP, że trzech chłopców jechało na rowerach, a jeden szedł. W grupę wjechał samochód osobowy, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.

Policja podała, że byli to chłopcy w wieku 10, 12, 13 i 16 lat. Na miejscu zginął najmłodszy z nich. Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych, z obrażeniami ręki, nogi i głowy, przewieziono karetkami. Na miejscu przez kilka godzin pracowali strażacy, policjanci i prokurator.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi surowsza kara – do 12 lat pozbawienia wolności.

