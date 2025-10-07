Wypadek miał miejsce we wtorek po godz. 19.30 na ul. Kartuskiej w Łebieńskiej Hucie (DW224).

We wtorek (7.10) wieczorem doszło do dramatycznego wypadku w miejscowości Łebieńska Huta w powiecie wejherowskim (woj. pomorskie). Samochód osobowy wjechał w grupę nastoletnich rowerzystów poruszających się drogą wojewódzką nr 224. Jedna osoba zginęła na miejscu, trzy kolejne zostały ranne i trafiły do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak poinformował oficer prasowy wejherowskiej straży pożarnej, kpt. Andrzej Zalewski, do tragedii doszło po godz. 19.30 na ul. Kartuskiej (DW224). Czworo nastolatków – trzech jadących na rowerach i jeden idący pieszo – poruszało się poboczem, gdy w grupę uderzył samochód osobowy. - Trzech chłopców w wieku od 10 do 16 lat jechało na rowerach, a jeden szedł. W grupę wjechał samochód osobowy – przekazał Zalewski w rozmowie z PAP.

Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się uratować jednego z nastolatków. Onet podaje, że w wypadku zginął 10-latek. Na miejscu prowadzono resuscytację, jednak jego obrażenia okazały się zbyt poważne. – Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych z obrażeniami ręki, nogi i głowy przewieziono karetkami do szpitala – dodał oficer.

Sprawca tragedii nie zatrzymał się i uciekł. Na miejscu pracują policjanci i strażacy, którzy zabezpieczają teren oraz ustalają okoliczności wypadku. Trwają poszukiwania kierowcy pojazdu, który potrącił nastolatków.