Kierowca potrącił trzy osoby, w tym 4-letnie dziecko! Policja zdradza szczegóły

Łebcz. 4-latka i dwie kobiety potrącone przez auto. Policja ujawnia nowe fakty

O komentarz poprosiliśmy Komendę Powiatową Policji w Pucku. Do zdarzenia doszło w Łebczu, we wtorek (7 października) około godz. 8:30. Kierujący pojazdem osobowym 78-letni mężczyzna w wieku 78 lat w sposób nieprawidłowy omijał grupę pieszych, która również szła w sposób nieprawidłowy, tj. niewłaściwą stroną jezdni. - W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia nie ma chodnika – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Mirosław Monczak, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Doszło do potrącenia trzech osób: 66-letniej i 70-letniej kobiety oraz 4-letniej dziewczynki. Wszystkie poszkodowane osoby zostały zabezpieczone medycznie przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i przewiezione do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Na miejscu obecnie trwają czynności z udziałem technika kryminalistyki, co pozwoli ustalić szczegóły i okoliczności zdarzenia.

Policja na ten moment nie ma informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych. Wiadomo natomiast, że 78-letni kierowca był trzeźwy.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

