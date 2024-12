Lodowiska w Trójmieście. Gdzie są już otwarte?

Magia wkracza do kościoła! Czarodziejskie msze zaczynają zyskiwać coraz więcej fanów

Lodowisko w Gdyni

Lodowisko w Gdyni otworzone zostało w piątek (29 listopada). Funkcjonować będzie codziennie do 9 marca 2025 roku. W dni powszednie od godziny 8:00 do 21:00 (z wyłączeniem porannych godzin, które przeznaczone są dla placówek edukacyjnych), a w weekendy od 9:30 do 21:00.

Za wejście na lodowisko zapłacimy od 8 do 16 zł, a posiadacze miejskich kart mogą liczyć na dodatkowe zniżki. Na miejscu dostępna jest także wypożyczalnia łyżew, usługa ostrzenia oraz sprzęt pomocniczy dla początkujących, w tym pingwinki i kaski.

Nowością w tym sezonie jest powiększona tafla lodowiska, która teraz mierzy 40x20 metrów. Dzięki dodatkowym 200 m² przestrzeni użytkownicy mogą cieszyć się większym komfortem i bezpieczeństwem podczas jazdy. Jest to odpowiedź na wysoką frekwencję w poprzednich sezonach, kiedy obiekt przyciągał tysiące miłośników zimowej aktywności.

Gdańskie lodowisko. Ceny i godziny wejść

Lodowisko w Gdańsku jest otwarte od wtorku do piątku w godzinach 14:30 – 20:30, a w weekendy od godz. 11:30 do 20:30. Godziny wejścia dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku w godz. 10:00, 11:30, 13:00.

Ceny biletów:

jednorazowy wstęp kosztuje 20 zł za godzinę,

bilet rodzinny (od 1 do 2 osób dorosłych plus dzieci do lat 14 – łącznie 5 osób) wynosi 70 zł,

wypożyczenie łyżew lub ostrzenie kosztuje 15 zł.

Posiadacze Karty Mieszkańca mają raz w roku możliwość darmowego wejścia na lodowisko! Karta Dużej Rodziny upoważnia do nabycia darmowego biletu wstępu w każdy PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.

Wielkie otwarcie lodowiska w Sopocie

Już 6 grudnia 2024 r. otwarte zostanie lodowisko na molo w Sopocie. Ślizgawka będzie czynna przez siedem dni w tygodniu, do końca lutego. Ceny pozostają takie same jak w ubiegłym roku. Gościem specjalnym inauguracji, która rozpocznie się o godzinie 16.30, będzie Mariusz Czerkawski – były zawodnik NHL, najlepszej ligi hokejowej świata.

Otwarcie lodowiska rozpocznie się o godzinie 16.30 treningiem pokazowym młodych zawodników HUKS Gdynia. O godzinie 17.00 Mariusz Czerkawski poprowadzi trening otwarty dla dzieci. O godzinie 17.30 znakomity hokeista będzie sędzią meczu pokazowego, a o 18.00 poprowadzi otwarty trening dla wszystkich chętnych.

Godziny otwarcia lodowiska w Sopocie. Cennik

Miłośnicy zimowego szaleństwa na łyżwach będą mogli korzystać z lodowiska przez 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.45 uczniowie sopockich szkół, w ramach szkolnych grup zorganizowanych, będą mogli jeździć bezpłatnie.

W pozostałym czasie, od 15.45 do godziny 22.00 lodowisko będzie działać na zasadach ogólnodostępnych. W weekendy ślizgawka będzie funkcjonować od godziny 10.00 do 22.00.

Cennik korzystania z lodowiska, wraz z dodatkowymi usługami pozostaje taki sam, jak rok temu. Posiadacze Karty Sopockiej i Karty Dużej Rodziny za bilet normalny zapłacą 9 zł, a za ulgowy 5 zł (dzieci i młodzież do 18 roku życia, seniorzy). Pozostałe osoby: 15 zł w przypadku biletu normalnego lub 10 zł ulgowego. Jedna sesja na lodowisku trwa 60 minut.

