"Harry Potter" pod lupą kościoła. Polscy duchowni są przeciwko

Nie od dziś wiadomo, że polski kościół wyraził wiele obaw wobec serii książek oraz filmów o Harrym Potterze. Powodem tego jest oczywiście obecność tam czarów i magii, które według duchownych źle wpływają na wiernych i sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim. Co ciekawe, okazuje się jednak, że nie każdy kościół jest przeciwko tej serii literackiej. Niektóre świątynie organizują msze, podczas których inscenizowane są sceny z "Harry'ego Pottera"!

Niecodzienna msza święta rodem z książek J.K. Rowling. Trudno w to uwierzyć!

Choć z pewnością dla wielu Polaków będzie to dziwne i niedopuszczalne, to w kościele protestanckim w Nadrenii w Niemczech organizowane są msze nawiązujące do tematyki "Harry'ego Pottera". Duchowni przybierają specjalne szaty, mają różdżki i sowy, więc już od wejścia czuć klimat z Hogwartu.

Zgodnie z informacjami podanymi w ostatnich "Faktach" na kanale TVN, pastorowie świątyni zaczęli zauważać spadek ilości wiernych, tym samym postanowili zachęcić ich do odwiedzania kościoła w nietypowy sposób. Msze z Harrym Potterem zyskały na popularności i sprawiły, że teraz kościół pęka w szwach, bowiem każdy chce wziąć udział w liturgii przybierając barwy Gryffindoru, Slytherinu, Ravenclawu bądź Hufflepuffu.

Zło istnieje, nie tylko w Harrym Potterze, ale w dialogu ze złem dobro triumfuje i to jest zdecydowanie chrześcijańskie przesłanie, które chciałem ucieleśnić - stwierdził pastor niemieckiej parafii Thomas Lang w rozmowie z dziennikarzem Faktów.

Co sądzicie o tym pomyśle? Czy uczęszczalibyście na takie msze, gdyby odbywały się również w Polsce? Dajcie znać na naszych social mediach.

