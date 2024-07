CO ON ROBIŁ?

Święcenia kapłańskie to ważny sakrament prowadzony przez biskupa. Cała ceremonia jest uroczystym aktem, składającym się z nałożenia rąk i modlitwy konsekracyjnej. Klerycy podczas święceń muszą złożyć przyrzeczenie posłuszeństwa swojemu przełożonemu biskupowi i po wszystkim otrzymują odpowiednie do stopnia święceń szaty liturgiczne.

W polskich Kościołach święcenia odbywają się najczęściej na przełomie maja i czerwca. W tym roku - jak się okazuje - równiez miały one miejsce, lecz statystyki nie wyglądają za dobrze, bowiem coraz mniej osób się na nie decyduje. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Święcenia kapłańskie w Polsce w 2024 roku. Ilu kleryków zdecydowało się na ceremonię?

Zgodnie z dotychczasowymi danymi Katolickiej Agencji Informacyjnej w 2024 roku w polskich Kościołach pojawiło się 235 kapłanów, więc około 50 mniej niż w poprzednim roku. W diecezjach święcenia przyjęło 153 nowych duchownych, z czego aż 14 w diecezji tarnowskiej oraz 13 w archidiecezji krakowskiej.

W innych biskupstwach liczba święceń był mniejsza - dla przykładu w diecezji radomskiej i warszawskiej wyświęcono po 9 nowych kapłanów, natomiast w bydgoskiej, kieleckiej czy gliwickiej do ceremonii przystąpiła tylko jedna osoba. Co ciekawe, w archidiecezji warmińskiej i szczecińsko-kamieńskiej do święceń nie przystąpił żaden kleryk.

Coraz mniejsza ilość święceń wynika najprawdopodobniej ze zmian społecznych oraz kulturowych, które są widoczne gołym okiem. Malejąca liczba stanowi zagrożenie dla Kościoła, bowiem w pewnym momencie może okazać się, że brakuje duchownych do prowadzenia mszy, co może doprowadzić do osłabienia wspólnot parafialnych.