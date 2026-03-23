Kiedy wypada majówka w 2026 roku? Układ kalendarza nie sprzyja urlopowiczom

Długi weekend majowy w 2026 roku rozpocznie się w piątek 1 maja, a zakończy w niedzielę, 3 maja. W praktyce oznacza to następujący układ: 1 maja obchodzimy Święto Pracy (dzień ustawowo wolny), 2 maja to Dzień Flagi (nie jest to oficjalny dzień wolny, ale często nie idziemy wtedy do pracy), natomiast 3 maja przypada Święto Konstytucji 3 Maja.

Taka konfiguracja gwarantuje jedynie trzy dni wolnego z rzędu, co daje nam po prostu standardowy weekend. Warto podkreślić, że za 3 maja nie przysługuje pracownikom dodatkowy dzień wolny, ponieważ święto to wypada w niedzielę. Z tego powodu majówka w 2026 roku będzie jedną z najkrótszych na przestrzeni ostatnich lat. Identyczny, niekorzystny układ w kalendarzu obserwowaliśmy w 2020 roku, czyli w czasie trwania pandemii.

Jak przedłużyć weekend majowy w 2026 roku? Wystarczy jeden wniosek

Ponieważ przyszła majówka potrwa zaledwie od 1 do 3 maja, warto odpowiednio wcześnie pomyśleć o strategii urlopowej. Aby cieszyć się dłuższym relaksem, należy złożyć wniosek o wolne w sobotę lub, jeśli soboty i tak są dniami niepracującymi w twojej firmie, zaplanować przerwę w obowiązkach już od czwartku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

10

Choć początek maja w 2026 roku rozczarowuje pod kątem wolnego, kolejne miesiące przyniosą znacznie lepsze okazje do podróżowania. Już w pierwszych dniach czerwca święto Bożego Ciała stworzy doskonałą szansę na zorganizowanie dłuższego wyjazdu. Bardzo dobrze zapowiada się także sierpień, kiedy to kalendarz pozwoli na odebranie dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w weekend.

W listopadzie również pojawi się szansa na dłuższą przerwę od pracy, pod warunkiem sprytnego połączenia urlopu ze świętem wypadającym w środku tygodnia. Prawdziwą kumulację dni wolnych przyniesie jednak dopiero koniec roku. Odpowiednie zaplanowanie urlopu w okolicach Bożego Narodzenia sprawi, że zaledwie kilka dni z puli urlopowej zamieni się w kilkunastodniową przerwę. Szczegółowe zestawienie tych terminów można przeanalizować w dołączonej do artykułu galerii zdjęć.