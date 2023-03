O sprawie jako pierwszy poinformował dziennikarz RMF FM. Sceny jak z horroru miały miejsce na terenie działek przy alei Zwycięstwa w Gdyni. - Służby zawiadomił starszy mężczyzna, mieszkający na działkach. Jak powiedział, nad ranem do jego domu wszedł jakiś człowiek i stanął nad łóżkiem - czytamy w serwisie. Zdarzenie potwierdziliśmy w biurze prasowym Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Funkcjonariusze otrzymali wezwanie w godzinach porannych. - Na miejsce pojechała grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Działania były prowadzone pod nadzorem prokuratora - powiedziała nam podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowa gdyńskiej komendy.

Zabójstwo na działkach w Gdyni Redłowie? Podejrzany zatrzymany

Funkcjonariuszka dodaje, że do sprawy został zatrzymany mieszkaniec Gdyni. Według nieoficjalnych informacji to Józef B., senior w wieku 74 lat. - Trwają czynności, ustalamy co się wydarzyło. Materiały zostały przekazane do prokuratury celem wszczęcia śledztwa - dodała podkomisarz Grunert. Czy rzeczywiście doszło do szarpaniny i starszy mężczyzna przesadził w konfrontacji z włamywaczem? Tego na razie nikt nie przesądza. Do sprawy będziemy wracać.

