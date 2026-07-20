Makabryczne odkrycie w lesie na Pomorzu! Śledczy zabezpieczyli ciało mężczyzny

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-20 8:16

Makabryczne odkrycie w lesie pod Kartuzami! Znaleziono tam ciało mężczyzny. Jak ustalili policjanci, zmarły to obywatel Ukrainy. Okoliczności śmierci 39-latka wyjaśniają śledczy pod nadzorem prokuratora. Szczegóły poniżej.

Biało-czerwona taśma policyjna na tle ziemi i lasu. O śmierci mężczyzny pod Kartuzami przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE
  • Wstrząsające odkrycie w lesie pod Kartuzami: znaleziono zwłoki 39-letniego mężczyzny, co uruchomiło intensywne działania służb.
  • Policjanci i prokurator przez wiele godzin zabezpieczali miejsce zdarzenia, poszukując kluczowych śladów, które pomogą wyjaśnić tę tajemniczą śmierć.
  • Śledztwo jest w toku, a sekcja zwłok ma ujawnić przyczynę zgonu
  • O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Dramatyczne odkrycie na Pomorzu! Na miejscu pracowali policjanci i prokurator

Jak relacjonuje „Puls Gdańska”, makabrycznego odkrycia dokonano przed weekendem w lesie pod Kartuzami. Po otrzymaniu zgłoszenia o ujawnieniu zwłok na miejsce skierowano policjantów oraz prokuratora. W czynnościach uczestniczył także biegły z zakresu medycyny sądowej. Przez kilka godzin zabezpieczano ślady oraz wykonywano niezbędne czynności procesowe, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci mężczyzny. Sprawą zajmują się śledczy

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu 39-latka. Odpowiedzi ma przynieść sekcja zwłok, która miała odbyć się w minioną sobotę. Czynności te mają pomóc w ustaleniu, w jakich okolicznościach doszło do śmierci mężczyzny. Na obecnym etapie postępowania policja nie ujawnia szczegółów sprawy. Funkcjonariusze podkreślają, że jest to podyktowane dobrem prowadzonego śledztwa. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kartuzach.

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