Uwielbiana atrakcja Polaków tańsza o połowę. Czas do końca listopada

- Zamek Krzyżacki w Malborku ponownie zaprasza turystów! Tym razem kusi nie tylko wspaniałym obiektem do zwiedzania, ale również ceną!
- Promocja w tym miejscu trwa do końca listopada. Odwiedzający mogą liczyć na pomoc ekspertów!
- Szczegóły objaśniamy w poniższym materiale na se.pl.
Zamek Krzyżacki w Malborku za pół ceny!
Tej historycznej budowli nikomu nie trzeba przedstawiać. Zamek Krzyżacki w Malborku to największa budowla gotycka na świecie, zbudowana z 12-15 milionów cegieł, najpotężniejsza twierdza Średniowiecza, symbol potęgi Zakonu Szpitalnego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, rezydencja Wielkich Mistrzów Krzyżackich, wielokrotnie oblegany jednak nigdy nie zdobyty (z wyjątkiem Szwedów, którzy zajęli go podczas "potopu szwedzkiego"), a wykupiony przez Polaków. Zamek zapisał się na kartach historii Polski. Miał zostać wyburzony, ostatecznie został odbudowany po wojnie. Teraz mieści się z nim niesamowite muzeum i unikatowymi eksponatami. Oferuje dwie trasy, krótszą i mniej wymagającą tzw. spacerową dedykowaną głównie rodzinom z małymi dziećmi oraz główną: historyczną, trwającą 3 godziny. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Teraz, przez cały listopad wstęp jest o 50 % tańszy. Ceny biletów zostały ścięte o połowę.
Zespół zamkowy w Malborku. Co tam znajdziemy?
- Zamek Wysoki, czworoboczny, z dziedzińcem otoczonym krużgankiem, kościołem Najświętszej Maryi Panny z kaplicą grobową św. Anny, gdaniskiem, wieżami Kleszą i Wróblą;
- Zamek Średni, wzniesiony w miejscu byłego przedzamcza, trójboczny, z rozległym dziedzińcem otwartym ku Zamkowi Wysokiemu (oddzielonym od niego murem i fosą), z kaplicą św. Bartłomieja, Wielką Komturią, Infirmerią, Wielkim Refektarzem, Pałacem Wielkich Mistrzów, Refektarzem Letnim, Refektarzem Zimowym, wieżą Kurzą Nogą;
- Zamek Niski (Przedzamcze), z Karwanem, kaplicą św. Wawrzyńca oraz szeregiem zabudowań gospodarczych.