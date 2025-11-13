Uwielbiana atrakcja Polaków tańsza o połowę. Czas do końca listopada

Zamek Krzyżacki w Malborku ponownie zaprasza turystów! Tym razem kusi nie tylko wspaniałym obiektem do zwiedzania, ale również ceną!

Promocja w tym miejscu trwa do końca listopada. Odwiedzający mogą liczyć na pomoc ekspertów!

Szczegóły objaśniamy w poniższym materiale na se.pl.

Zamek Krzyżacki w Malborku za pół ceny!

Tej historycznej budowli nikomu nie trzeba przedstawiać. Zamek Krzyżacki w Malborku to największa budowla gotycka na świecie, zbudowana z 12-15 milionów cegieł, najpotężniejsza twierdza Średniowiecza, symbol potęgi Zakonu Szpitalnego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, rezydencja Wielkich Mistrzów Krzyżackich, wielokrotnie oblegany jednak nigdy nie zdobyty (z wyjątkiem Szwedów, którzy zajęli go podczas "potopu szwedzkiego"), a wykupiony przez Polaków. Zamek zapisał się na kartach historii Polski. Miał zostać wyburzony, ostatecznie został odbudowany po wojnie. Teraz mieści się z nim niesamowite muzeum i unikatowymi eksponatami. Oferuje dwie trasy, krótszą i mniej wymagającą tzw. spacerową dedykowaną głównie rodzinom z małymi dziećmi oraz główną: historyczną, trwającą 3 godziny. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Teraz, przez cały listopad wstęp jest o 50 % tańszy. Ceny biletów zostały ścięte o połowę.

Zespół zamkowy w Malborku. Co tam znajdziemy?