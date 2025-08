Masz telefon marki Xiaomi lub Samsung? Uważaj na złośliwe oprogramowanie!

Właściciele smartfonów Xiaomi, Oppo i Samsung muszą uważać na nowe, groźne oprogramowanie.

Złośliwy trojan bankowy ToxicPanda, aktywny także w Polsce, kradnie dane logowania do banku.

Jak cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe aktualizacje i aplikacje, by przejąć kontrolę nad Twoim telefonem?

Oszuści w Polsce nie dają za wygraną

W Polsce nie brakuje oszustów, którzy coraz częściej sięgają po coraz bardziej wyrafinowane metody działania. Już dawno minęły czasy gdy najczęstszym zagrożeniem były podejrzane telefony od fałszywych "wnuczków" czy "policjantów". Dziś cyberprzestępcy potrafią uderzyć znacznie szybciej, skuteczniej i bez kontaktu z ofiarą. Coraz częściej atakują za pomocą złośliwego oprogramowania instalowanego na smartfonach. Wystarczy chwila nieuwagi - kliknięcie w fałszywy link, pobranie "aktualizacji" lub aplikacji z niepewnego źródła - by stracić dostęp do konta bankowego lub ujawnić swoje najważniejsze dane.

Pilnie usuń z telefonu. Kradnie dane logowania do banku

W Polsce aktywna jest groźna odmiana Androidowego trojana bankowego o nazwie ToxicPanda. Choć pierwszy raz wykryto go już w 2022 roku, w ostatnich miesiącach pojawił się ponownie i w nowej odsłonie staje się poważnym zagrożeniem dla użytkowników smartfonów.

Malware jest rozpowszechniany za pomocą fałszywych stron internetowych, które podszywają się pod aktualizacje do przeglądarki Google Chrome lub bankowe aplikacje. Ci, którzy zainstalują oprogramowanie, dają mu pełną kontrolę nad urządzeniem dzięki wykorzystaniu usług dostępności dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. To pozwala przejąć hasła, w tym jednorazowe kody autoryzacyjne, omijać systemy zabezpieczeń banków i przeprowadzać transakcje bez wiedzy ofiary.

Jakie telefony są zagrożone?

Co ciekawe, większość zgłoszonych oszustw związanych z oprogramowaniem ToxicPanda została odnotowana na tańszych smartfonach z Androidem:

serii Samsung A

Xiaomi Redmi

Oppo A.

Nie oznacza to, że oprogramowanie nie działa na innych smartfonach, więc warto zachować czujność. ToxicPanda to bowiem poważne zagrożenie - jego mechanizmy pozwalają na pełne przejęcie kontroli nad urządzeniem, co może skutkować utratą danych i pieniędzy z konta bankowego.