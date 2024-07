Męskie Granie 2024. Jak dojechać i wrócić z koncertów?

Jak dojechać na Polsat Plus Arena Gdańsk?

Na Męskie Granie będzie można dojechać zarówno komunikacją miejską, jak i swoim samochodem. Dedykowanym środkiem transportu są kolejki SKM, które jadą z przystanku Gdańsk Główny bezpośrednio na Stadion. Bilet na wydarzenie upoważnia do darmowego przejazdu SKM na trasie Gdańsk Główny - Stadion - Gdańsk Główny. Bilet na wydarzenie nie upoważnia natomiast do darmowego przejazdu autobusami i tramwajami.

Piątek, 19 lipca 2024

Godziny odjazdu SKM z przystanku Gdańsk Główny w kierunku Stadionu:

17.09; 18.09; 18.45.

Sobota, 20 lipca 2024

Godzina odjazdu SKM z przystanku Gdańsk Główny w kierunku Stadionu:

16.44; 17.44; 18.45.

Tramwaje linii 7 (w piątek) oraz linii 10 (w piątek i sobotę) będą kursować zgodnie z aktualnymi rozkładami jazdy.

Autobusy linii 158 (w piątek i sobotę), linii 258 (w piątek) oraz linii 283 (w piątek) będą kursować zgodnie z aktualnymi rozkładami jazdy.

Bilet na wydarzenie nie upoważnia do darmowego przejazdu autobusami i tramwajami, a jedynie do przejazdu kolejką SKM.

Dojazd samochodem

Na koncerty będzie można również dojechać samochodem. Kierowcy będą mogli skorzystać ze znajdujących się przy stadionie parkingów P1 oraz P5. Koszt biletów parkingowych to 40 zł za dzień w przedsprzedaży oraz 45 zł za dzień w dniu wydarzenia. Oferta ważna do wyczerpania miejsc.

Powrót z koncertów

Po koncertach z przystanku Stadion-Expo odjadą specjalnie przygotowane kolejki SKM, które dojadą do przystanku Gdańsk Główny. Podstawione składy nie zatrzymują się na pozostałych przystankach. Bilet na Męskie Granie upoważnia do nieodpłatnego przejazdu SKM.

Piątek 19 lipca, sobota 20 lipca 2024

Godziny odjazdu SKM z przystanku Gdańsk Stadion-Expo w stronę Gdańsk Główny:

00.16; 00.42.

Tramwaje linii 10 będą kursować zgodnie z aktualnymi rozkładami jazdy. Autobusy linii 158 oraz linii N6 będą kursować zgodnie z aktualnymi rozkładami jazdy.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z wydarzeniem w piątek od godz. 16.00 do soboty do godz. 6.00 oraz w sobotę od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 6.00 zamknięta zostanie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk od bramy BZ-2 do ul. Żaglowej przy wjeździe do Urzędu Skarbowego.