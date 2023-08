Między pomidorami ukrył... narkotyki. Wcześniej wykazał się skrajną głupotą

To kolejny odcinek walki policjantów z kierującymi, którzy wsiadają do auta po zażyciu niedozwolonych środków. Tym razem stoczyli ją funkcjonariusze ze Sztutowa. Zatrzymany przez nich do kontroli 39-latek miał przy sobie narkotyki, wcześniej już z takowych skorzystał. Natychmiast stracił prawo jazdy, ale to był początek kłopotów. - Dalsze czynności mundurowych były prowadzone również w miejscu zamieszkania mężczyzny - przekazuje mł. asp. Karolina Figiel, oficer prasowa KPP Nowy Dwór Gdański.

Pomorskie: 39-latek ukrył marihuanę między pomidorami

- W jego domu policjanci znaleźli 10 krzaków marihuany o wysokości 2 metrów, które uprawiał pod folią między pomidorami oraz blisko 700 gramów marihuany, z których można uzyskać 1300 porcji narkotyków - dodaje oficer prasowa nowodworskiej komendy.

Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań, a zatrzymanemu 39-latkowi grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Nasza redakcja apeluje - pod żadnym pozorem nie wolno wsiadać do samochodu po alkoholu lub środkach odurzających. Kto tak robi, naraża nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych.

