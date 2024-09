Miejskie żłobki w Trójmieście za darmo. Rodzice zapłacą tylko za wyżywienie

Do tej pory całkowity koszt pobytu dzieci w żłobkach – a to jest między 1,5 a 2 tys. zł na dziecko – pokrywamy z budżetu samorządowego. To powodowało, że niestety wiele mniej zamożnych gmin nie decydowało się na to, żeby te żłobki budować. Z drugiej strony pozwoli to nam w Sopocie pozyskać dodatkowe środki, chociażby na zwiększenie wynagrodzeń w żłobkach