Mieszkał w aucie, by nie płacić alimentów! Wpadł, gdy policja wybiła szybę w jego oplu

Ukrywał się przed policją i spał w aucie. 39-latek zatrzymany na polu

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariusze wydziału kryminalnego namierzyli i zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który próbował uniknąć kary pozbawienia wolności. Był on poszukiwany listem gończym za uchylanie się od płacenia alimentów i miał do odbycia ponad siedem miesięcy za kratami.

- Zatrzymanie było efektem cierpliwości i determinacji kryminalnych. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany prowadzi wędrowny tryb życia i sypia w samochodzie, często zmieniając miejsce postoju. Ich trop doprowadził ich na pola uprawne w gminie Osieczna - zaznaczają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

W pobliżu stawu policjanci znaleźli zaparkowanego opla, w którym spał poszukiwany. Gdy funkcjonariusze podeszli do pojazdu, okazało się, że drzwi są zamknięte od środka, a 39-latek nie reaguje na polecenia, mimo okazania legitymacji służbowych.

Próbował uciec, policjanci wybili szybę. W aucie znaleziono narkotyki

Gdy mężczyzna próbował dostać się za kierownicę i odjechać, funkcjonariusze natychmiast zareagowali. Wybili szybę w pojeździe i obezwładnili 39-latka, uniemożliwiając mu ucieczkę. W trakcie interwencji policjanci wyczuli w samochodzie zapach marihuany. Podczas przeszukania w podłokietniku odnaleźli woreczki strunowe zawierające amfetaminę, mefedron oraz marihuanę.

Zatrzymany trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę 228 dni więzienia. Odpowie także za posiadanie narkotyków.

- Ta sprawa pokazuje, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości jest jedynie krótkotrwałym rozwiązaniem. Prawie każda próba ucieczki przed odpowiedzialnością i tak kończy się za kratkami, a policyjne działania zawsze doprowadzają do sprawiedliwego finału - dodają mundurowi.

