W tych miastach w Europie żyje się najlepiej. Gdańsk na 4. miejscu

Mieszkańcy Europy zdecydowali - w tych miastach żyje im się najlepiej. To zestawienie to tylko część raportu "Report on the quality of life in European cities, 2023", który na zlecenie Komisji Europejskiej przygotował serwis SchengenVisaInfo.com. Być może to dla niektórych zaskoczenie, ale w czołowej "10" rankingu najlepszych do życia miast znalazł się Gdańsk, który zajął ostatecznie czwartą pozycję - szczegóły plebiscytu znajdziecie w naszej galerii.

Najgorsze miasta w Europie pod względem jakości życia

Europejczycy wybrali nie tylko najlepsze do życia miasta, ale również te najgorsze. I tu nie brakuje niespodzianek, bo aż trzech przedstawicieli na samym dnie zestawienia mają Włochy. Okazuje się, że jedne z najpopularniejszych kierunków turystycznych są jednocześnie niezbyt przyjazne do życia dla osób, które mieszkają tam na co dzień. Najniżej ocenione miasta to (najgorsze na ostatnim miejscu):

Podgorica;

Miszkolc;

Skopje;

Rzym;

Belgrad;

Neapol;

Tirana;

Stambuł;

Ateny;

Palermo.

Poprzedni raport dotyczący jakości życia w Europie został sporządzony w 2019 r.