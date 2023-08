Mieszkańcy dostali pilny alert. Woda była skażona od co najmniej kilku dni!

Komunikat PPIS w Starogardzie Gdańskim został opublikowany na profilu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Jabłowie i wywołał ogromne poruszenie. W poniedziałek (28 sierpnia 2023 r.) zostały pobrane próbki do badań. Stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego Sumin ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Chodzi o bakterię grupy coli i enterokoki. Woda nie nadaje się również do celów gospodarczych. - Może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariów - informuje PPIS w Starogardzie Gdańskim.

Skażona woda w powiecie starogardzkim. Jest reakcja

Komunikat jest przeznaczony przede wszystkim dla społeczności z miejscowości: Sumin, Sucumin, Rokocin, Koteże, Stary Las i Dąbrówka. PPIS informuje, że trwają prace naprawcze. Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

- Wodę do picia w miejscowościach Sumin, Sucumin, Dąbrówka, Koteże, Rokocin można odbierać w świetlicach wiejskich. W miejscowości Stary Las wodę można odbierać u Sołtysa. Woda będzie wydawana w godzinach od 10.00 do 20.00 - informuje Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie. Pojawiły się również ważne informacje, dotyczące wody, przeznaczonej do celów socjalnych.

Mieszkańcy skarżą się na trudno dostępne komunikaty i twierdzą, że potrzeba konkretniejszych działań. - Może tak uruchomić alert RCB w naszej gminie z wyszczególnieniem miejscowości, które są zagrożone - napisał w komentarzu pan Grzegorz. Do sprawy będziemy wracać. Jeżeli pojawią się kolejne decyzje, to wówczas poinformujemy o tym w naszym serwisie.