Mieszkańcy Gdańska dostają alerty RCB o zagrożeniu. Nie chodzi o upały czy burze

Pożar hali przy ul. Oliwskiej

Przypomnijmy, ogień pojawił się w niedzielę, 14 lipca, w godzinach popołudniowych przy ul. Oliwskiej w Gdańsku-Nowym Porcie. Pożar objął halę magazynową o powierzchni około 400 metrów kwadratowych.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w nocy z niedzieli na poniedziałek na miejscu działało 49 zastępów PSP (ponad 120 strażaków), 4 pojazdy z zakładowej straży pożarnej, 3 statki z Morskiej Straży Pożarnej i jeden statek SAR. Strażacy informowali, że w nocy na kanale portowym rozciągnięto zaporę sorpcyjną.

"Akcja gaśnicza hali magazynowej w porcie trwała całą noc – pożar został zlokalizowany ok. godz. 2.00, aktualnie trwa dogaszanie" – poinformowała w poniedziałek rano na platformie X Państwowa Straż Pożarna.

Mieszkańcy dostają alerty RCB

Z powodu toksycznego dymu wywołanego pożarem, w niedzielę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Gdańska, by zamknęli okna i nie zbliżali się do pożaru w promieniu 500 metrów. W poniedziałkowy poranek na smartfony gdańszczan i osób przebywających w mieście przyszła kolejna wiadomość od RCB, która dotyczy innego zagrożenia związanego z pożarem. Tym razem chodzi o zanieczyszczenie wody.

"Uwaga! Nie korzystaj z kąpieli wodnych na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie" - czytamy w poniedziałkowym alercie RCB.